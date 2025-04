Leerlingen Ubbo Emmius halen 1600 euro binnen voor stichting Rikki met indrukwekkende Drakenboottocht

Onder het motto ‘Roeien voor Rikki’ begonnen gistermorgen 16 leerlingen van Ubbo Emmius aan de Sportparklaan in Stadskanaal aan een adembenemende drakenboottocht van 50 kilometer.

Leerlingen van Ubbo Emmius bouwden in 2022 al een eigen drakenboot, deze werd voor de tocht van dit jaar door een nieuw team leerlingen volledig opgeknapt.

Het team bestond uit 16 roeiers en vier begeleiders waarvan steeds acht roeiers, een roerganger en een trommelaar de boot bemanden.



De tocht begon gistermorgen in de Reitdiephaven in Groningen en ging langs het Centraal Station en het Groninger Museum en via het Winschoterdiep en het Drentsche Diep naar het Zuidlaardermeer, waar de nacht werd doorgebracht.

Vanmorgen ging de route via Leinewijk, Kiel-Windeweer en Annerveenschekanaal naar Stadskanaal, waar ze rond vier uur bij de Eurobrug in Stadskanaal aankwamen.

Wethouder Klaas Pals van de gemeente Stadskanaal ontving de jongeren en overhandigde de roeiers allemaal een mooie medaille.

Het was een tocht die volledig tot zijn doel is gekomen, het bracht de jongeren dichter bij elkaar, ze moedigden elkaar onderweg aan en ze zamelden maar liefst 1600 euro in voor Stichting Rikki Kanaalstreek.

Stichting Rikki richt zich op kinderen in de regio die extra aandacht nodig hebben.