Museum Klooster Ter Apel doet de Groeten uit Ter Apel

TER APEL – Groeten uit Ter Apel is een naast een tv-programma ook een nieuw project van Museum Klooster Ter Apel, dat dit voorjaar en zomer plaatsvindt in Ter Apel. Het wordt een verbindend project met straatinterviews en portretfotografie van inwoners van Ter Apel, en kunstprojecten met Ter Apeler

verenigingen en op basisscholen in het dorp. In november zal het resultaat in een tentoonstelling te zien zijn in Museum Klooster Ter Apel.

Groeten uit Ter Apel heeft niks te maken met het gelijknamige tv- programma van Powned, de namen

zijn stomtoevallig hetzelfde. Het project van het museum onderzoekt diepgravend hoe het voor inwoners

van Ter Apel is om in dit dorp te wonen. De aanleiding is de beeldvorming voor de media over het dorp, waarbij de naam ‘Ter Apel’ gelijk staat aan het aanmeldcentrum. Maar klopt dat wel met de werkelijkheid?

Het onderzoek stelt vragen als: Hoe is het om te wonen in dit dorp met zijn prachtige kanaalhuizen, kloosterbos en kloostergebouw, en waarom dan? Is Ter Apel een dorp zoals andere dorpen? Wat maakt het anders of juist hetzelfde? Lijdt het dorp onder de beeldvorming van de media over de aanwezigheid van het aanmeldcentrum of versterkt die beeldvorming juist de trots en verbinding? Speelt de aanwezigheid van uniek erfgoed als het klooster, of de aanwezigheid van een groene omgeving een rol in jouw opvatting over het dorp? Welke factoren spelen een rol als je een gemeenschap wilt zijn?

Op donderdagmiddag 24 april en 8 mei zijn medewerkers van het museum in het centrum van Ter Apel aanwezig om straatinterviews te doen. Meedoen? Kom naar de markt op het Marktplein en ga met hen in gesprek.

Marjan Brouwer