Onderzoek: hier staan de duurzaamste woningen van Groningen

GRONINGEN – Comfortabel, energiezuinig én klaar voor de toekomst: inmiddels hebben bijna 61.000 woningen in de provincie Groningen energielabel A of hoger. Dit komt neer op zo’n 20,7% van het totale woningaanbod binnen de provincie. Wel zijn er grote verschillen per gemeente, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van de energielabelregistratie van de RVO. Zo heeft in de koplopende gemeente Groningen 27,7% van de woningen een energielabel A of hoger, tegenover slechts 9,8% in het achtergebleven Westerwolde.

Momenteel heeft zo’n 1 op de 5 woningen in de provincie Groningen energielabel A of hoger (20,7%). Dit is een flinke stijging ten opzichte van vijf jaar eerder. Toen ging het om ‘maar’ 1 op de 9 woningen.

“Sinds 2015 ben je verplicht een energielabel te overhandigen bij de verkoop of verhuur van een woning. Dat label toont hoe energiezuinig een huis is: van A (zeer zuinig) tot G (energieslurpend). Binnen label A zijn er ook gradaties: A tot A++++. Hoe meer plussen, hoe duurzamer de woning. Bij het toekennen van energielabels wordt gekeken naar duurzame maatregelen zoals zonnepanelen, een warmtepomp en goede isolatie,” zegt Pim Holstvoogd duurzaamheidsexpert bij Independer.

Duurzame woningen: Groningen, Westerkwartier en Eemsdelta koplopers

In de gemeente Groningen heeft 27,7% van de woningen energielabel A of hoger. De gemeente heeft hiermee het grootste aandeel energiezuinige woningen van heel Groningen. Ook in Westerkwartier en Eemsdelta hebben veel woningen een A-label. De Groningse top 5 gemeenten met de meest energiezuinige woningen ziet er als volgt uit:

Groningen (gemeente): 27,7% van de woningen heeft energielabel A Westerkwartier: 18,5% van de woningen heeft energielabel A Eemsdelta: 18,3% van de woningen heeft energielabel A Midden-Groningen: 17,4% van de woningen heeft energielabel A Veendam: 14,9% van de woningen heeft energielabel A

In Westerwolde staan juist naar verhouding de minste energiezuinige woningen. In deze gemeente heeft minder dan 1 op de 10 huizen momenteel een A-label (9,8%). Daarmee is het – samen met de Limburgse gemeenten Simpelveld en Beekdalen – de gemeente met de minste energiezuinige woningen van het land.

Slecht geïsoleerde woningen met hoge energiekosten

Ondanks dat steeds meer woningen een gunstig energielabel hebben, is er nog veel vooruitgang te boeken. Zo heeft vandaag de dag nog steeds 4,8% van de Nederlandse huizen energielabel F of G. In de provincie Groningen ligt dit percentage op 6,3%, een hoger aandeel dan het landelijk gemiddelde.

“Juist in de gemeenten waar het gemiddelde inkomen het laagst ligt, is het aandeel woningen met energielabel F of lager het hoogst. En dat maakt het extra wrang: juist huishoudens die al minder te besteden hebben, wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen en draaien daardoor op voor hogere energiekosten. Hoe beter het label, hoe lager de lasten”, aldus Pim Holstvoogd, duurzaamheidsexpert bij Independer. Om inwoners bij te staan, zijn er vanuit de gemeente vaak energiecoaches beschikbaar. Zij geven tips over hoe je je huis energiezuiniger kunt maken, zonder een grote verbouwing of investering.”

Voor meer informatie over dit onderzoek: https://www.independer.nl/energie/info/onderzoek/energielabels-2025

Independer