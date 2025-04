Twintig jaar kind uit één gezin op De Clockeslach

VLAGTWEDDE – 20 april 2025 is een bijzondere datum voor OBS De Clockeslach èn de familie Wolbers uit Vlagtwedde. Op die datum loopt er namelijk precies 20 jaar lang een kind Wolbers als leerling rond op deze school!



Het begon 20 jaar terug met Greetje. Zij werd op 20 april 2005 4 jaar, tijd dus om naar de basisschool te gaan. De keuze viel toen op De Clockeslach, toen nog in het pand aan de Schoolstraat. 15 januari 2008 volgde haar broertje Jolle. Hij werd die dag 4 jaar en zette zijn eerste stappen op de basisschool in het huidige gebouw aan de Smederij. De school beviel zo goed dat op 24 mei 2015 Auke zijn broer en zus volgde en begon in groep 1. De benjamin van de familie, Catootje, werd op 24 september 2018 4 jaar oud. En zij zit nu, 20 jaar na de start, nog steeds op De Clockeslach, in groep 7. Zij is het laatste kind op de basisschool; haar broers en zus zijn allang uitgevlogen. Zo is Jolle machinist in Rotterdam geworden, werkt haar zus als docent biologie in Nijmegen en zit Auke alweer drie jaar op het VWO in Stadskanaal.



Heel soms lopen alle vier de kinderen toch weer even rond op De Clockeslach, bijvoorbeeld tijdens de Koningsspelen, winterfair of gewoon even voor de gezelligheid. Want alle vier zijn ze het er over eens. Het was en is een leuke school!

Sander Zijlstra