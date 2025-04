Voorjaarsmarkt Rhede met paarden- en vaste plantenmarkt op zaterdag 26 april 2025

RHEDE – Iedereen kent de Rhedermarkt met de grote paardenmarkt in september. Nou ja, bijna iedereen. De gemeente Rhede (Ems) organiseert nu echter een extra markt in het voorjaar, namelijk op

zaterdag 26 april 2025, de voorjaarsmarkt, op het ruiterterrein van de Reit- und Fahrverein Rhede (Ems) e.V. in de overdekte rijhal in Rhede, aan de Tochtenweg.



Paarden staan weer centraal op de voorjaarsmarkt. Meer dan 40 handelaren met meer dan 100 paarden, ezels, alpaca’s, kippen en kleinvee hebben zich al ingeschreven. Ook zullen er bijbehorende ruitersportartikelen en paardenbenodigdheden te vinden zijn. De paardenronde begint rond 6.00 uur en de dierenmarkt eindigt om 13.00 uur.



Passend bij het seizoen zal er ook een heester- en bloemenmarkt op het terrein plaatsvinden. Commerciële en particuliere handelaren uit het Emsland, Oost-Friesland, Cloppenburg en Oldenburg

hebben zich aangemeld. Daarnaast zijn er regionale producten zoals aardbeien, asperges, groenten,

maar ook vleesproducten uit de regionale veeteelt aangeboden. Deze markt begint rond 10.00 uur en

eindigt rond 15.00 uur.



Het is niet de eerste keer dat een dergelijke voorjaarsmarkt in Rhede plaatsvindt. De laatste laatste keer was echter meer dan 90 jaar geleden. Het bijbehorende krantenbericht dateert van 1931 (zie bijlage) en nodigt uit tot een bezoek aan de markt op dinsdag 19 mei 1931.



Het is lang, lang geleden.

Even over de paardenmarkt: Helaas hebben paardenmarkten niet altijd de beste reputatie. Het is de

absolute inspanning van de gemeente Rhede (Ems), het veterinair bureau van het district Emsland, de

dierenartsen die ter plaatse zijn en alle erkende handelaren, dat Paarden Markt een evenement is

waarvan iedere paardenkenner kan zeggen kan zeggen: “Ja, er werden hier alleen paarden aangeboden

die allemaal in perfecte gezondheid conditie, zeer goede kwaliteit, alleen maar topdieren”. Hier wordt

ook nadrukkelijk rekening mee gehouden en paarden die niet aan deze eisen voldoen worden niet

toegelaten tot de Rheder paardenmarkt.



De gemeente Rhede (Ems) verheugt zich erop veel bezoekers te mogen verwelkomen. En het maakt niet

uit of je een paard of pony of kippen wilt kopen of dat je meer geïnteresseerd bent in bloemen en vaste

planten. Je bent ook van harte welkom als je gewoon de markt wilt beleven „zoals het vroeger was”. Eerlijk, ambachtelijk en overtuigend!

Jens Willerding Burgemeester

Gerd Conens Marktmeester