Wethouder brengt vergunning Rondje Troapel persoonlijk langs

TER APEL – De vergunning is rond! De gemeente Westerwolde heeft officieel toestemming gegeven voor de organisatie van Rondje Troapel, een sportief evenement van 6,4 kilometer in en rond Ter Apel. De vergunning werd op een bijzondere manier overhandigd: wethouder Saskia Ebbers bracht hem persoonlijk langs, en dat deed ze – passend bij het thema – te voet!

Oefenrondje voor de wethouder

“Een mooie gelegenheid om alvast wat kilometers in de benen te krijgen,” aldus wethouder Ebbers, die onderweg was naar de organisatie Stichting Ter Apel Beweegt. Zij organiseren dit evenement met als doel om inwoners in beweging te brengen.



Iedereen kan meedoen

Rondje Troapel is toegankelijk voor iedereen: je mag de route rennen of wandelen. Zo kan jong en oud meedoen op zijn of haar eigen manier. Het evenement vindt plaats op zaterdag 18 mei. Inschrijven kan via de website: www.terapelbeweegt.nl.



Vrijwilligers maken het mogelijk

De gemeente waardeert de inzet van de vele vrijwilligers die dit soort activiteiten mogelijk maken. “Het is geweldig om te zien hoeveel vrijwilligers zich inzetten om onze dorpen in beweging te krijgen. Rondje Troapel is daar een prachtig voorbeeld van. Het maakt me trots dat we zulke initiatieven kunnen ondersteunen – en natuurlijk loop ik graag zelf een stukje mee!”

Gemeente Westerwolde