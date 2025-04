Zonder KRIMI gaat Tante Annie niet naar bed! (Toppyjazz 280)

Sinds 1970 de meest succesvolste krimi serie ter wereld :Tatort.

Vanavond hoort u een selectie uit de mooste Tatort Songs en uiteraarde de titelmelodie van Klaus Doldinger. Dus Tante Annie gaat voor 23.00 niet naar bed!

Deze maand is Tatort al toe aan ruim 1.200 afleveringen!

Wie kent nog de symphatieke Manfred Krug (1937-2016), jarenlang het boegbeeld van de NDR afleveringen van Tatort?

Vooral zijn zingende bijdragen samen met collega Charles Brauer zijn erg geliefd.

Wij laten u deze week de hoogtepunten horen uit de zangcarrière van Manfred Krug en een aantal nummers van de cd Tatort – Die Songs.

Alle arrangementen komen van onze eigen Rob Pronk (1928-2012)!

Ook dochter Fanny Krug komt langs in duet met vader Manfred.

Video from Tatort :

Playlist :

01 – On The Sunny Side of the Street – Manfred Krug mit Die Modern Big Band 65

02 – The More I see You – Manfred Krug 1975 mit Günther Fischer Quintet

03 – Bei Dir War Es immer So Schon – Manfred Krug (album Deutsche Schlager)

04 – Tatort titelmelodie – Klaus Doldinger

05 – Somewhere Over The Rainbow – Manfred Krug & Charles Brauer

06 – Spiel Mir Eine ALte Melodie – Manfred Krug & Charles Brauer

07 – Rosetta – Manfred Krug mit Jazz-Optimisten Berlin

08 – Manfred’s Blues – Manfred Krug live mit Klaus Lentz Band 1971

09 – Heute Abend geht ein Boot nach New York – Manfred Krug

10 – Summertime – Manfred Krug

11 – All of Me – Manfred & Fanny Krug (album live mit Fanny)

12 – Mame – Manfred Krug (album live mit Fanny)

13 – Allright oké, You WIn – Manfred & Fanny Krug

14 – Bye Bye Blackbird – Manfred Krug & Charles Brauer

15 – Nacht Ich Träume Düster – Manfred Krug mit Günther Fischer (album Das War Nur Ein Moment)