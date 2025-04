Brandweer redt scholekster van dak AZC

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 18 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG WAT REGEN | ZACHTER WEEKEND

De zon maakt ook vandaag maar weinig kans en geregeld valt er een beetje regen of motregen, vooral vanochtend en in het eerste stuk van de middag. Vanavond is het dan droog maar pas vannacht komen er een paar redelijke opklaringen. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind en vanavond en vannacht is er maar weinig wind. Daardoor zal er vannacht op veel plaatsen mist onstaan. De maximumtemperatuur voor vandaag is 11 á 12 graden, de minimumtemperatuur voor vannacht is 1 á 2 graden.

Het weekend begint dus waarschijnlijk mistig en koud, maar de zon zal morgen gaan doorbreken en het wordt waarschijnlijk een heel aardige dag met zonnige perioden en stapelwolken, een zwakke noordenwind en een maximumtemperatuur van 14 graden.

Zondag zijn er ook zonnige perioden en ook dan is er niet veel wind. Dan wordt het ‘s middags 18 of 19 graden en pas maandagnacht is er bij ons kans op een bui. Maandag lijkt dan ook een beetje wisselvallig te worden met vrij veel bewolking en enkele buien. Maximum maandag rond 17 graden.

Na Pasen zijn er meer opklaringen met nog een enkele bui.