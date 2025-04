Gezellige lentefair bij de Theo Thijssenschool

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 19 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE ZONNIGE PERIODEN | MAANDAG KANS OP EEN BUI

De meeste bewolking is vannacht verdwenen en er is vandaag dan ook veel zon, met wat stapelwolken en een beetje sluierbewolking. Er staat een zwak tot matig windje uit nood tot noordoost en het is uit de zon nog redelijk fris, want de maximumtemperatuur is maar 13 graden.

Morgen zal het wat warmer worden want dan stijgt het ‘s middags naar 16 of 17 graden. Het weerbeeld is ongeveer hetzelfde als vandaag met vrij veel zon en een paar bewolkte momenten. Minimumtemperatuur vannacht rond 4 graden.

Tweede paasdag is het iets anders want dan gaat de luchtdruk omlaag en daardoor is er kans op enkele buien. Ook ‘s nachts kan er al een bui vallen en vooral ‘s middags kan er her en der een bui vallen. Maar er is ook nog wat zon en de temperatuur is goed met een maximum van 17 graden.

Na de Pasen is er op dinsdag ook kans op een bui met af en toe zon, daarna is het meest droog met vrij veel zon. Maxima na maandag rond 16 graden, later in de week wat lager.