Verdachten van strippen BMW’s aangehouden

LEEUWARDEN – Na een melding van een inbraak in een BMW in Leeuwarden zijn twee mannen aangehouden. Er wordt onderzocht of zij ook betrokken zijn bij inbraken in auto’s in onze provincie.

De politie heeft vrijdagochtend 18 april twee mannen aangehouden na een melding van een inbraak in een BMW in de wijk Zuiderburen in Leeuwarden. De Litouwse mannen van 31 en 32 jaar zitten vast en worden verhoord.Een oplettende buurtbewoner seinde vanochtend rond 03:00 de politie in over een verdachte situatie bij een BMW, die uiteindelijk ook werd opengebroken. De politie is meteen met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. In de wijk Zuiderburen is vervolgens gezocht naar verdachte personen. Die zoektocht leidde uiteindelijk naar twee personen, die zich hadden verstopt in bosschages. In de buurt vonden de agenten later ook nog een verdachte auto met daarin mogelijk gestolen goederen. De twee mannen zijn aangehouden. Ook wordt er gekeken of er een verband is met andere inbraken in Noord-Nederland.

Tientallen meldingen

We doen namelijk ook onderzoek naar bijna tien andere meldingen van inbraken in BMW’s in de afgelopen week. Die meldingen komen onder andere uit Veendam, Wildervank, Drachten, Eelderwolde en Frieschepalen. Eind februari en begin maart kregen we ook nog zo’n twintig meldingen van inbraken in BMW’s vanuit de omgeving van Bolsward, Workum, Sneek en Grou. In alle gevallen hadden inbrekers het gemunt op diefstal van kostbare onderdelen, zoals het stuur, het dashboard met navigatie- en multimedia-apparatuur en airbags. De schade van deze diefstallen kan oplopen tot duizenden euro’s. Eerder al lieten we weten rekening te houden met mobiel banditisme. Dat zijn internationaal rondtrekkende criminelen die misdrijven plegen en die daarmee geld verdienen.

Bel de politie bij verdachte situaties

Uit de onderzoeken blijkt dat de dieven vaak voorverkenningen doen, meestal lopend of op de fiets. Over het algemeen slaan ze vervolgens toe in de nachtelijke uren. Dat doen ze snel en vernuftig. Vaak zijn de dieven nog geen tien minuten bezig. We roepen dan ook op om alert te zijn op verdachte situaties. Zie of hoor je verdachte personen bij een auto? Bijvoorbeeld bij een mogelijke voorverkenning of een daadwerkelijke inbraak? Bel de politie dan via 112. Heb je andere informatie over verdachte situaties, maar is er geen sprake van spoed? Bel dan 0900-8844.

Blijf alert

Het onderzoek naar de twee aangehouden verdachten is nog in volle gang. Het is niet duidelijk of er sprake is van betrokkenheid bij andere inbraken. Daar doen we onderzoek naar. We blijven dan ook oproepen om alert te blijven. BMW-eigenaren kunnen hun auto het beste in een garage zetten. En anders adviseren we om deze auto’s op een goed verplichte plek neer te zetten met camerabewaking. Op goed verlichte plekken lopen ’s avonds vaker mensen rond en worden eventuele verdachte situaties eerder opgemerkt. Haal ook altijd je waardevolle bezittingen uit de auto en sluit de auto altijd af. (Bron: Politie Friesland)

Provincie Groningen

Ook in in Veendam, Wildervank, Marum en Eelderwolde vielen BMW’s ten prooi aan inbrekers. Onderdelen, zoals het stuur, de radio en navigatieapparatuur werden uit de auto’s geroofd. De politie kan nog niet bevestigen dat de twee verdachten die in Leeuwarden zijn opgepakt ook betrokken zijn geweest bij de andere meldingen, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. ‘We gaan ervan uit dat het een internationale bende is die rondtrekt en misdrijven pleegt. Blijf alert, we weten niet of dit ze allemaal zijn’, waarschuwt de woordvoerder. (Bron: RTV Noord)