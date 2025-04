Bert van Hateren klaverjaskampioen seizoen 2024/2025 V.V. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond 18 april vond de laatste avond van het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde over het seizoen 2024 / 2025 plaats. Bij deze zevende speelronde kwamen er 31 kaarters naar de kantine op sportpark de Barlage. Na een leuke kaartavond met daaraan gekoppeld het nodige rekenwerk, bleek dat Bert van Hateren vanuit de vijf meetellende scores de meeste punten had verzameld. Met zijn vijf hoogste scores kaartte hij 25.304 punten bij elkaar, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 5061 per speelavond.

Van Hateren is daarmee de tiende klaverjaskampioen in de geschiedenis van de v.v. Westerwolde, waarbij opgemerkt dat hij persoonlijk voor de tweede keer de fel begeerde titel binnensleepte. Als tweede in de eindstand m.b.t. het kampioenschap eindigde Henk Hebers sr.; hij verzamelde 25.043 punten. De derde plaats was weggelegd voor Jan Rakers die in de vijf meetellende speelavonden 24.964 punten bij elkaar speelde. Winnaar Bert van Hateren ontving uit handen van plaatsvervangend voorzitter Heerke Beukema als kampioen van het seizoen 2024 / 2025 een mooi vleespakket.

De laatste speelavond werd gewonnen door Willie Huls. Met een mooi puntentotaal van 5347 punten werd hij de overduidelijke winnaar van deze speelronde en daarmee de zevende winnaar van een speelavond gedurende dit seizoen. Op de tweede plaats eindigde Henk Hebers sr. met een totaal van 5090 punten. Nummer drie van de avond, Berend de Jager, kwam tot 5062 punten. De gemiddelde score van deze speelavond was 4583 punten. De hoogste partij leverde een score van 1597 punten op en de laagste partij kwam uit op 709 punten. Goed te vermelden is dat Bert van Hateren tijdens de zeven speelavonden dit seizoen ook de meeste punten bij elkaar kaartte (34.930). Hij was alle zeven kaartavonden aanwezig, evenals twaalf andere personen. Totaal deden er dit seizoen 40 verschillende personen mee aan de zeven speelavonden. De activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde kijkt dan ook met de nodige tevredenheid terug op het nu voorbije seizoen en hoopt ook in het seizoen 2025 / 2026 weer een klaverjaskampioenschap te organiseren.

Als slotakkoord van dit seizoen volgt op vrijdagavond 16 mei nog het Open Vlagtwedder Kampioenschap Klaverjassen (OVKK) en dit toernooi vindt eveneens plaats in de kantine op sportpark De Barlage in Vlagtwedde. In principe kan iedereen (al dan niet wonend in Vlagtwedde of Westerwolde) aan dit kampioenschap deelnemen. Gelet op de inkoop van prijzen ziet de activiteitencommissie graag dat men zich van tevoren opgeeft voor deze kaartavond. Via de verschillende mediakanalen wordt er de komende weken nog nadere aandacht aan dit kampioenschap besteed.

HJ Pleiter