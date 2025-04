Documentaire: Zwarte Rook, over vliegtuigcrash boven de bossen van Sellingen, nu te zien

SELLINGEN – Film©lub Sellingen maakte in 2023 een documentaire over de vliegtuigcrash, die plaatsvond op 24 april 2002. Op die dag botste een Belgische F-16 van het type Tiger 11 op een ultralight vliegtuig, de PH-3G8, boven de bossen van Sellingen. De beide piloten van de F-16 maakten gebruik van hun schietstoel, maar de Belg Luc Viaene (36) overleefde de klap niet. Zijn collega raakte lichtgewond. Ook de piloot van het ultra light vliegtuig: Frits Lemmink (64) kwam bij de crash om het leven.

Daar waar het stoffelijk overschot van Luc Viaene is gevonden, hebben zijn ouders een monumentje geplaatst. ‘Vlieg maar verder schat, we zullen je nooit vergeten’ is er op te lezen. Voor Frits Lemmink was geen gedenkteken, maar daar kwam op 21 oktober 2023 dankzij Herman Weinans, Ilona Ophof, Wilma en Gerard Musters van Filmclub Sellingen een einde aan. Zij merkten dat veel inwoners van Sellingen zich de ramp als de dag van gisteren herinneren. Ze hoorden de klap, zagen de zwarte rook van de brandende F-16 en maakten mee dat het gebied rondom de crash werd ontruimd en onderzocht. Samen besloten ze er een documentaire over te maken, met als titel: Zwarte Rook. Na een oproep op Facebook en in de lokale media interviewden ze 40 Sellingers, bewoners van het bungalowpark en een medewerker van de gemeente.

De interviews zijn niet geregisseerd, waardoor verrassende herinneringen boven zijn komen drijven. Allemaal verteld in de eigen (streek)taal. Er is hierbij bewust voor gekozen om de film niet te ondertitelen. Ook is zoveel mogelijk gefilmd op locatie, dus op de plek waar men op die bewuste dag was. Dit maakt de verhalen tastbaar en realistisch en de beelden boeiend en afwisselend.

De 2 uur durende documentaire ging op 21 oktober 2023 in première. De film is nu te zien door onderstaande QR code te scannen of te kijken op Youtube. Klik daarvoor HIER.

Om de herinnering aan de ramp bij familieleden van de slachtoffers, de samenleving en de volgende generaties levend te houden werd aan de rand van het bos, waar boven de crash plaats vond, een bankje geplaatst. Bij deze officiële gebeurtenis waren naast de vier leden van de Filmclub en burgemeester Jaap Velema nabestaanden van beide slachtoffers aanwezig.