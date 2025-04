Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 20 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT ZON | MORGEN ENKELE BUIEN

De bewolking van vanochtend zal voor een deel weer oplossen en in de loop van de middag zijn er dan ook zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind vandaag, en door de zon komt de temperatuur later nog op 15 of 16 graden.

Vanavond neemt de bewolking juist vanuit het zuiden weer toe en in de loop van vannacht gaat het ook af en toe regenen. Morgen blijft die zon met bewolking bij ons en ook valt er dan verspreid nog een beetje regen (en in de middag kan plaatselijk een bui ontstaan). Er is morgen een zwakke veranderlijke wind en ondanks dat er maar weinig zon is, stijgt het ook morgen tot ca. 16 graden.

Na deze paasdagen is er dinsdag en woensdag ook vrij veel veel bewolking met vooral dinsdag nog kans op wat regen of motregen, daarna is het meestens droog met meer zon. Maximum dinsdag en woensdag rond 15, daarna rond 14 graden.