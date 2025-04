Jan Henk de Groot roakt de gevuilege snoar in Veelerveen

VEELERVEEN – Streektoalzanger Jan Henk de Groot is aal joaren ain groag gezaine gast in Ons Noabershoes in Veelerveen. Poaskezundagmörn 20 april was hai der weer. Hai haar der hail veul zin aan, want t was duudelk te maarken dat hai zok op dit optreden verheugd haar. Boetendes stond hai aal veur t begun der hail ontspannen en gezellege proatjes moakend bie.

Dizze raais was hai nait allain. Netuurlek zörgde de grode Frais Bonney Brattinga veur cd- en elpeeverkoopjederij. Jan Henk haar ook zien Noorderpoortkollegoa en muzikoale kammeroad Allard Gosens mitnomen. Joaren leden woargebeurd muik dij aal dail oet van Henkus, ain van Jan Henks vrougere Engelstoalege bandjes. Ook was dij mit op de toer van Fiene, zien leste spaigelploatje. Vandoag was hai der dus weer bie en dat was ain geweldege touvougen. Jan Henk redt zok aaltied hail goud as hai allain optreedt, mor deur de ekstroa instrumentoale ondersteunen van Allards gitartjederij kwamen de laidjes nog staarker over. Woar Jan Henk de gevuilege snoar wos te roaken mit zien zang, roake teksten en aanmekoarproatjederij, wos Allard net zo daip onder de hoed te kroepen deur zien prachtege, elektrische snoarenspel. Wieder was t hail schier om te zain en heuren dat zai mekoar op muzikoal terraain noadloos aanvuilden.

Ofwizzelnde setliest

Jan Henk haar ain schiere, òfwizzelnde setliest mit n wìnstige bieklank soamensteld. Hai nam de touheurders mit op raais van Berlien noar Zuudhörn en van Woudbloem over t Stad en Westerdaipsterdale noar Knoal. Roazend knap schoakelde hai doarbie van d’aine emootsie noar d’aander. En onderwegens schurrelde hai t publiek prachtege verhoalen veur. Woar t aine verhoal daip roakte, kreeg hai bie aandere verhoalen de lachers op zien haand. Dat summege verhoalen wat staarker moakt waren en vermengd waren mit n körreltje zolt, zörgde derveur dat elkenain de haile tied aan zien lippen bleef hangen.

Indrokwekkende verhoalen mit laifdevolle herinnerns

Hail veul verskes van Jan Henk goan over mìnsen dij der nait meer binnen. Hai sloagt derin om ze in zien verskes weer tot leven te brengen en moakt doardeur prachtege documenten dij derveur zörgen dat dij indrokwekkende verhoalen veur aaltied bewoard blieven. Sums ligt de mankelieke emootsie hail dicht bie zien aigen haart, zoas in ‘Kikker in de kelder’ en ‘Massey Ferguson’, woarin pa Harry ain grote rol speult en bliekt dat heur verbinden staarker was dan Jan Henk docht haar. Vrolekere herinnerns liggen in de laifdevol zongen laidjes as ‘Wies mit die’ en ‘Noar stad’. Veuraal dij lèste hold de herinnern aan t aal meer lösloaten in stand. Zundegenog is ‘Your ghost’, ain van zien Engelstoalege laidjes, noeit op n spaigelploatje verschenen. t Bleef Jan Henk net zo laank bezig holden, totdat hai t verhoal doarvan onderdail muik van ‘Fiene’, woarin n poar veul te vroug oet tied kommen jeugdege ploatsgenoten eervol bezongen worden. Ook in Veelerveen kon je bie t zingen doarvan n spelle valen heuren.

Oorlogsverhoalen over biezundere mìnsen

Ook moeskestil bleef t bie de laidjes woarin hai vertelde over de oorlogsverhoalen van aanderen, zoas in ‘De drij van Woudbloem’, over drij febrieksaarbaaiders dij op 4 mei 1943 fusilleerd binnen, in ‘Hoeske aan de Krommewiek’, over de Knoalster femilie Drenth dij der in sloagde zestien onderdukers veur de Duutsers te verbaargen, en in ‘Bobby de Wilde’, over t drij-joarege jongkje dat in de oorlog op kindertransport noar Sobibor zet wuir en aan wel tot veur kört allain n strompelstain in de Folkingestroat in t Stad herinnerde. t Binnen stok veur stok laidjes dij keihaard binnenkommen en aaltied mor weer zörgen veur noppen op de hoed en dat is nait in t lèste te danken aan Jan Henk. t Blieft belangriek dat dizze verhoalen verteld blieven, zeker in de biezundere wereld woarin wie vandoag de dag leven.

Biezundere instrumenten en dichterleke versregels

De Grunneger laidjeszanger het veul mit zien instrumenten. Verleden week vougde hai weer n nije gitaar aan zien kolleksietjederij tou, dij der bliekboar veur zörgen mout dat zien instrumenten mit hom mitgruien. In Veelerveen kwam dij nog nait in aksie, mor mog dij wel even roeken aan de gezellege hoeskoamersfeer. Toun t tied was veur bekschoevertjederij was dat sikkom mishottjet. t Mondörgel mos eerst ontdoan worden van vermoedelk n stokje aaierbaal, dij der bie ain van zien veurege optredens inkropen was, veurdat der op speuld worden kon.

Veul laidjes wuiren vandoag wat meer beschaaiden zongen, wat goud paasde bie dizze tied van t joar, zo vlak veur 4 en 5 maai. Nait allain t publiek wuir roakt deur de prachteg zongen en hier en doar dichterleke versregels. Dwaars deur zien stem hìn was te heuren dat aal dij mìnselke verhoalen Jan Henk ook zichtboar roakten. Toch wuir t gain treureg optreden. Deur te blieven òfwizzeln, kwamen veul verhoalen spontoan veurbie. Toun Jan Henk ainmoal op de proatstoul zat, kwamen der biezundere herinnerns noar boven. Deurdat ook Allard derbie was, mog dij ook n klaain stokje dailgenoot van de staarke verhoalen wezen. Gosens en De Groot is ain goie kombinoatsie. Voaker optreden mit heur twijbaaident kìn aiglieks nait oetblieven. t Kin allain nog mor beter worden deur ook Allard as twijde stem in de zang mit te loaten doun.

De vrijwillegers van Ons Noabershoes zörgden weer veur n schier stokje leefboarhaid in Veelerveen. Zai haren weer goud heur best doan om n heerleke poaskebrunch op toavel te zetten, woar veul lu dankboar aanschoven. t Bleef onduudelk of Jan Henk dizze raais ook weer n trommeltje mit aaierbalen mit noar hoes kregen haar.

Tekst en foto’s: Bert Hensema