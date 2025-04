Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 21 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS WAT REGEN | NIET VEEL ZON

Er is vannacht wat regen gekomen en ook vandaag overdag valt er verspreid wat lichte regen of motregen. Veel is dat bij ons niet, al kan er vanmiddag misschien een redelijke bui ontstaan. Wél is het de meeste tijd bewolkt met in de loop van de dag een paar kleine opklaringen. De maximumtemperatuur is 14 á 15 graden en wind is er vandaag niet of nauwelijks.

Het is op zich dus een rustige dag en vanavond en vannacht blijft er ook weinig wind. Daardoor is er kans op mistvorming, maar het blijft meestal ook bewolkt met plaatselijk wat regen. Minimumtemperatuur vannacht rond 8 graden.

Morgen is de maximumtemperatuur ongeveer 15 graden. Er is dan nog vrij veel bewolking met kans op 1 of 2 buien, maar ook iets meer opklaringen dan vandaag. Woensdag kan ook nog een enkele bui vallen, daarna lijkt het een paar dagen droog te blijven met langzaamaan weer meer zonnige perioden. Maar er is later in de week ook een noordenwind en daardoor wordt het nog niet warm met middagtemperaturen rond 13 graden.