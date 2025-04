Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 22 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LICHT WISSELVALLIG | LATER MEER ZON

Het is een overwegend bewolkte dag met maar af en toe een klein beetje zon. Vanochtend is er kans op een drup regen of motregen en vanmiddag is er kans dat er enkele buien ontstaan, maar vanavond is het droog. De temperatuur klimt tot een graad of 14 en er staat een zwakke wind uit west tot zuidwest. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 15 graden.

Vannacht daalt het naar 7 of 8 graden en het is dan deels bewolkt en deels opgeklaard. In die opklaringen zal ook mist ontstaan. Morgen overheerst de bewolking opnieuw en dan is er maar af en toe zon en in de loop van de dag gaan er ook buien ontstaan. Maximumtemperatuur morgen opnieuw rond 15 graden en dan een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost.

Op de langere termijn is het allemaal wat stabieler met donderdag misschien een enkele bui maar al wat meer zon. Vrijdag en zaterdag lijken bij ons droog te verlopen met zonnige perioden en maxima van 14 tot 17 graden. En ook na Koningsdag is het vaak droog met soms een enkele bui. En niet veel wind!