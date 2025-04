Première tv-documentaire ‘80 jaar Vrijheid’ in gemeente Eemsdelta

EEMSDELTA – In 2025 is het tachtig jaar geleden dat Nederland, en daarmee ook de gemeente Eemsdelta, werd bevrijd van de Duitse bezetting. Ter gelegenheid van dit herdenkingsjaar is de afgelopen maanden gewerkt aan een bijzonder tv-programma rondom 80 jaar Vrijheid voor Omroep Eemsdelta.



Op maandag 28 april gaat de documentaire ‘Ooggetuigen van de Oorlog ‘ in première. In de documentaire staan zes indrukwekkende persoonlijke verhalen centraal van mensen die de Tweede Wereldoorlog van dichtbij hebben meegemaakt in de regio. De getuigenissen van Adam Voetman, Alko Mulder, Janny Zwart, David Tuil, Reina Arbeider- Hunt en Ida van der Waal-Meijer geven een ontroerend beeld van het dagelijks leven tijdens de oorlogsjaren — vol angst, verlies, maar ook moed en veerkracht. De verhalen spelen zich af in Delfzijl, Appingedam, Farmsum en Heveskes. Tussendoor neemt Harold de Jong, oud-militair en schrijver, de kijker mee langs markante plekken in de gemeente die een bijzondere rol speelden in de oorlogsgeschiedenis. Zoals het monument ‘Het Zwaantje’, dat verwijst naar een

voormalige verzetsgroep in Delfzijl.



De documentaire is niet alleen een eerbetoon aan de ooggetuigen, maar ook een reflectie op het belang van vrijheid in de wereld van vandaag. Het programma is bedoeld voor jong en oud, en zet aan tot nadenken over de lessen die we uit het verleden kunnen trekken. De verhalen worden versterkt met historisch beeldmateriaal uit het archief van de Groninger Archieven en het gemeentearchief. Bekijk de trailer onderaan dit bericht.



Naast de documentaire bevat het programma ook interviews met inwoners op straat, en met scouts van scoutinggroep De Struners uit Stedum, over wat vrijheid voor hen betekent. Ook wordt een bezoek gebracht aan het Oorlogsmuseum in Middelstum, dat dit jaar het 10-jarig bestaan viert. Oprichter Ties Groenewold toont enkele van zijn meest bijzondere objecten, die stuk voor stuk een verhaal vertellen over de oorlog.



Het speciaal tv-programma is vanaf maandag 28 april te zien om 20.30 uur op Omroep Eemsdelta, via Ziggo kanaal 46 en KPN kanaal 1501, en tevens via livestream op www.omroepeemsdelta.nl. De uitzending wordt tevens hele week herhaald. Het programma kwam tot stand met financiële steun van de Gemeente Eemsdelta en het Vfonds.

Michel van Dijk