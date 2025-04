Ryan uit Winschoten wint 1e prijs bij jeugd damtoernooi in Gramsbergen

GRAMSBERGEN, WINSCHOTEN – Zaterdag 19 april stond de 5e Regio-Cup dammen voor jeugdspelers in Gramsbergen op de kalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). In MFC “De Binder” in Gramsbergen schoven zo’n 60 jeugdspelers in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar achter de borden. Hier ging de 7-jarige Ryan Boersbroek uit Winschoten, in zijn groep, met een 1e prijs huiswaarts.

Regio-Cup coördinator Rik Smit had de liefhebbers ondergebracht in groepjes van 8 spelers. Groep 1 en 2 bestonden derhalve uit 6 spelers die de partijen met de klok afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 7 basisminuten + 3 seconden per zet”. De groepen werden overigens naar sterkte ingedeeld, waarbij de spelers met de hoogste speelsterkte in groep 1 werden ondergebracht, daarna groep 2 enzovoort. De deelnemers kwamen naast Gramsbergen uit Westerhaar, Wapenveld, Hoogeveen, Beilen, Hijken, Rinsumageest, Groningen, Leek en Winschoten.

Oost-Groningen

Oost-Groningen was hierbij vertegenwoordigd met Albert Meezen 10 jaar, Thijs Jongsma

7 jaar en Ryan Boersbroek 7 jaar, alle drie uit Winschoten. Albert Meezen kwam uit in groep 5 met uiteindelijk een middenmootpositie. Thijs Jongsma zat in groep 7 en kwam tot een gedeelde 7e plaats met Charlotte Diphoorn uit Hoogeveen. Ryan Boersbroek zat eveneens in groep 7 waarbij het tot het einde spannend was. Met het ingaan van de laatste ronde stond Ryan namelijk één puntje achter Siem Rijnders en mochten de laatste ronde tegen elkaar spelen. Ryan won deze beslissende partij en mocht de felbegeerde beker, die behoorde bij de 1e prijs, in ontvangst nemen uit handen van coördinator Rik Smit. Thijs en Ryan namen beide voor de 3e keer deel aan een jeugdtoernooi. De eerste keer was in Winschoten, daarna in Dedemsvaart en dus nu in Gramsbergen. Albert Meezen had reeds aan meerdere jeugdtoernooien deelgenomen en behaalde tot nu toe een 3e en 2e prijs. Alleen een 1e prijs ontbreekt nog. Alle drie toonden wel progressie met de partijopbouw.

Provinciaal Gronings kampioenschap sneldammen

Deze 5e Regio-Cup was tevens het laatste jeugdtoernooi van dit seizoen. Deze vijf jeugdtoernooien begonnen overigens in Hoogeveen, daarna Groningen, Winschoten, Hijken en dus nu in Gramsbergen. In plaatsen waar een jeugdtoernooi wordt gepland zorgt de plaatselijke Damclub voor de speelzaal, borden, schijven en klokken. De invitatie, groepsindeling en prijzen wordt verzorgd door coördinator Rik Smit uit Nieuw-Balinge. Vrijdagmiddag 16 mei kunnen de welpen, pupillen en aspiranten in de provincie Groningen deelnemen aan de provinciaal Groningse kampioenschappen sneldammen. De junioren mogen zaterdag 17 mei aanschuiven bij de senioren. Via deze titelstrijd kunnen zowel de jeugd als de senioren zich plaatsen voor het NK-sneldammen op zaterdag 14 juni in het Nationaal Denksport Centrum “Den Hommel” in Utrecht.

Eindklassement

Daar de groepsgrootte varieert van 6 tot 10 spelers worden de behaalde punten in de groepen omgerekend naar percentages. Bijvoorbeeld bij een 100% score krijg je 100 punten en bij 50% van de score 50 punten. Van de 15 spelers uit Oost-Groningen is Albert Meezen uit Winschoten geëindigd op plaats 43 in het eindklassement.

Geert Lubberink