Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 23 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN BUIEN | NA MORGEN ZACHTER

Veel zon hoeven we ook vandaag niet te verwachten en bovendien is de kans op regen ook groter dan gisteren. Want vanochtend valt er plaatselijk al wat regen en er gaan ook extra buien ontstaan: vanmiddag en vanavond kan er soms een flinke bui voorbijkomen. In de namiddag is er ook een kleine kans op onweer en tot middernacht kan wellicht 10 mm aan neerslag gaan vallen. Er staat een zwakke oostenwind en de maximumtemperatuur is ongeveer 15 graden.

Vannacht daalt het tot 10 graden en in de loop van de nacht een tijd regenen. En ook morgen zijn er perioden met regen, later wordt het droger en morgenavond kan het opklaren. Maximum morgen rond 13 graden en een matige wind uit noordoost tot noord.

Vrijdag is een droge dag met zonnige perioden en een maximum van 14 graden. Zaterdag is Koningsdag en dat zal ook een droge dag zijn. ‘s Nachts is er kans op mistbanken en het is ‘s ochtends nog fris, maar het wordt zonnig en de maximumtemperatuur is ’s middags een graad of 17.

Ook ná zaterdag is het trouwens goed voorjaarsweer: na het weekend is 20 graden zelfs mogelijk.