Brandweerman Sam in vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 24 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIG EN KOUD | ZON KOMT TERUG

Het is een natte en koude dag met vanochtend geruime tijd regen en ook vanmiddag soms nog regen of motregen. Het is pas vanavond dat het helemaal droog wordt en de temperatuur ligt de hele tijd op 10 of 11 graden. Er staat ook een matige noordenwind dus alles bij elkaar is het zeker geen lenteweer.

Maar dat gaat snel veranderen want morgen is er ’s ochtends misschien wat mist of laaghangende bewolkig, maar dat lost op en morgenmiddag is het vrij zonnig met enkele stapelwolken. Zwakke tot matige noordoostenwind morgen en een maximumtemperatuur van 14 graden.

Zaterdag is daarna helemaal een goeie dag want dan is het zonnig met een zwakke oostenwind. ’s Ochtends is het nog fris met 5 tot 10 graden, maar ’s middags stijgt het naar 16 tot 18 graden. Zondag en maandag komt daar nog een graadje bij, maar dan is er naast zonneschijn iets meer bewolking.