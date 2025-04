Chris de Raaf nieuwe voorzitter Gemeentebelangen Oldambt

OLDAMBT – Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Oldambt op donderdag 24 april is Chris de Raaf officieel benoemd tot voorzitter van de partij. Hij volgt daarmee Martine Hamar de la Brethonière op, die de voorzittershamer na bijna vier jaar overdraagt. Martine blijft overigens wél verbonden aan de partij; haar betrokkenheid en kennis blijven dus behouden voor Gemeentebelangen Oldambt.

Chris is geen onbekende binnen de partij en de lokale politiek. Als raadslid is hij al actief betrokken bij het reilen en zeilen in de gemeente Oldambt, en ook daarbuiten zet hij zich in voor de samenleving. Zo is hij onder andere betrokken bij het straattheaterfestival Waterbei in Winschoten. Zijn enthousiasme, verbindend vermogen en ervaring maken hem tot een natuurlijke opvolger.

Fractievoorzitter Albert Kuiper is blij met de benoeming: “In Chris hebben we een waardige opvolger van Martine gevonden. Hij heeft leidinggevende capaciteiten, kent het politieke systeem en is een ware verbinder. Ik ben blij dat hij nu het boegbeeld van de partij is.”

Gemeentebelangen Oldambt bedankt Martine Hamar de la Brethonière voor haar inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren en kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst onder leiding van Chris de Raaf.

Gemeentebelangen Oldambt