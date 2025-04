Gemeente zoekt ontwikkelaar voor woningbouwplan in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – De gemeente Westerwolde heeft de uitvraag voor het woningbouwplan Boermarke 2 in Vlagtwedde gepubliceerd. Ontwikkelaars kunnen zich vanaf nu inschrijven met een plan dat voldoet aan de gestelde voorwaarden. De publicatie van deze uitvraag is een belangrijke stap in het realiseren van meer woongelegenheid in Westerwolde.



Meer woningen, passend bij de plek

Een van de grootste speerpunten uit de Woonvisie van Westerwolde is het toevoegen van voldoende,

passende woongelegenheid. De behoefte is duidelijk: minstens 441 extra woningen zijn nodig om aan de

vraag naar woningen te voldoen. “We willen ruimte geven aan plannen die passen bij de omgeving,” zegt wethouder Kuper. “Boermarke 2 is daar een goed voorbeeld van. Samen met inwoners en andere betrokkenen hebben we gekeken naar wat hier nodig is. Nu zoeken we een ontwikkelaar die dat samen met ons gaat realiseren.”



Samen met omwonenden opgesteld

De voorwaarden in de uitvraag zijn opgesteld in samenwerking met omwonenden. In januari en maart

vonden er twee bijeenkomsten plaats in Vlagtwedde. Inwoners deelden hun wensen en aandachtspunten

voor de mogelijke woningbouw op deze locatie. Zo werd onder andere de wens uitgesproken om de

speeltuin te behouden. Deze signalen zijn meegenomen in de uiteindelijke uitvraag.



Wat houdt de uitvraag in?

De uitvraag bevat de voorwaarden en wensen waaraan plannen voor Boermarke 2 moeten voldoen.

Ontwikkelaars kunnen op basis hiervan een plan indienen. Het plan dat het beste aansluit op de criteria wint de aanbesteding. Die ontwikkelaar koopt de gronden van de gemeente, maakt ze bouw- en woonrijp, bouwt de woningen en verkoopt ze vervolgens.



Samen bouwen aan Westerwolde

De gemeente bouwt en ontwikkelt zelf geen woningen, maar faciliteert en stimuleert wel. Door actief

bouwgrond beschikbaar te stellen, zoals bij Boermarke 2, zorgt de gemeente ervoor dat woningbouw sneller van de grond komt. Wethouder Kuper: “Deze uitvraag laat zien hoe we beleid en participatie combineren om tot iets moois te komen.”



Meer informatie

Ontwikkelaars kunnen de uitvraag vinden op tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/376441. Meer

informatie over Boermarke 2 is te vinden via westerwolde.nl/boermarke2. Hier staat ook een link naar de

uitvraag.

Gemeente Westerwolde