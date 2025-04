Man uit Groningen 3 jaar in cel voor sextortion

GRONINGEN – De rechtbank veroordeelt een 28-jarige man uit Groningen voor het afpersen van 10 personen, het proberen af te persen van 8 personen én het witwassen van ruim 10.000 euro. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 3 jaar. Daarbij moet de man aan diverse slachtoffers een schadevergoeding betalen

De man maakte zich schuldig aan sextortion in de periode 7 augustus 2023 tot en met 15 juni 2024. Hij deed zich via datingsites voor als een meerderjarige vrouw en voerde (seksueel getinte) gesprekken met de slachtoffers. De relatief jonge slachtoffers gaven in deze gesprekken veel persoonlijke informatie over zichzelf en sommigen stuurden ook foto’s van zichzelf. Nadat het contact verder verliep via WhatsApp zei de man dat de ‘vrouw’ waarmee de slachtoffers contact hadden toch minderjarig was. Vervolgens dreigde de man met het openbaar maken van de (seksueel getinte) gesprekken die de slachtoffers eerder voerden en de foto’s die zij eerder stuurden. Ook dreigde de man met beschuldiging van pedofilie en openbaarmaking daarvan als zij de man geen geld betaalden. Vervolgens werden de slachtoffers door diverse telefoonnummers benaderd, waaronder door accounts die zichzelf ‘pedojagers’ of ‘pedohunter’ noemden.

Ernstig misbruik van slachtoffers

De man achterhaalde doelbewust en doordacht persoonlijke gegevens van slachtoffers. Hij maakte ze kwetsbaar door te dreigen de ontvangen informatie in combinatie met de (seksueel getinte) gesprekken te openbaren en hen te beschuldigen van pedofilie. De man maakte ernstig misbruik van de informatie die hij kreeg van de slachtoffers. Een deel van de slachtoffers betaalde ook daadwerkelijk één of meerdere keren. Het enige doel van de afpersing door de man was geld verdienen ten koste van de slachtoffers. De man liet blijken geen enkel respect te hebben voor de slachtoffers. Hij dacht hierbij niet na over de gevoelens van angst en onveiligheid die hij veroorzaakte.

Witwassen

De man maakte zich ook schuldig aan witwassen. Hierdoor kon het met de afpersingen verkregen crimineel geld, vermengen met legaal geld. Dit vormt een bedreiging voor de legale economie en het tast de integriteit aan van het financiële en economische verkeer.

Straf en schending proeftijd

De man is in de afgelopen 5 jaar 2 keer eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. De man werd tijdens het begaan van de delicten ook begeleid door de reclassering. Dit vindt de rechtbank strafverzwarend. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 3 jaar. Ook liep de man in een proeftijd van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf. Deze voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 12 maanden moet de man alsnog uitzitten.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man aan diverse slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 8.000 euro.

Bron: De Rechtspraak