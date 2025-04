Provincie Groningen bouwt als enige voldoende woningen in eerste kwartaal

GRONINGEN – Het wil nog niet vlotten met de woningbouw in Nederland. De provincie Groningen vormt daarop echter een positieve uitzondering. In de eerste drie maanden van het jaar werden er meer woningen gebouwd dan per kwartaal noodzakelijk om het doel – 28.509 nieuwe woningen in 2030 – te behalen. Vooral in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland werd flink gebouwd. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Slimster op basis van nieuwe CBS-gegevens.

Zowel in absolute als relatieve zin werden er in Eemsdelta de meeste woningen gebouwd: 262 stuks, wat neerkomt op 11,1 nieuwe huizen per duizend bestaande woningen. Ook in Het Hogeland kwamen er ruim tien nieuwe woningen per duizend bestaande bij, terwijl Veendam en Midden-Groningen ook positieve cijfers noteren. In Stadskanaal daarentegen werd helemaal niet gebouwd en in Westerwolde, Pekela en Oldambt ging het om minder dan een half nieuwbouwhuis per duizend huidige woningen.

Grootste verschil met 2024 in Het Hogeland

Vergeleken met vorig jaar wordt er vooral in Het Hogeland aanmerkelijk meer gebouwd, zo laat het onderzoek van Slimster zien. In Het Hogeland werden er in het eerste kwartaal zelfs al bijna evenveel huizen opgeleverd dan in heel 2024. Ook in Midden-Groningen en Veendam is sprake van een stijging van meer dan honderd procent ten opzichte van een doorsnee kwartaal in 2024. In Pekela, Westerkwartier, Oldambt, Westerwolde en Stadskanaal werden juist minder nieuwe huizen opgeleverd dan vorig jaar per kwartaal het geval was.

Weinig nieuwe bouwvergunningen

De kans dat de landelijke achterstand in het restant van het jaar nog goedgemaakt wordt, lijkt klein. Zo werden er in januari en februari samen landelijk 6538 bouwvergunningen voor woningen afgegeven (cijfers van maart zijn nog niet bekend). Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er gemiddeld 5669 per maand en kwam het aantal vergunningen en daadwerkelijk opgeleverde woningen nagenoeg overeen. Als dat laatste ook dit jaar geldt en de trend van de eerste maanden van dit jaar doorzet, dan zijn er aan het eind van het jaar minder dan 40.000 woningen bijgebouwd. Enkel kijkend naar de tot nu toe gerealiseerde nieuwbouw komt Nederland uit op 62.520 extra huizen in 2025.

Bouwprojecten liggen stil

Eigenaar Marco Schuurman van Slimster verwacht op de korte termijn geen verbetering. “Hoge bouwkosten, strengere regelgeving rondom ‘betaalbare woningen’ en het stikstofbeleid maken nieuwbouwprojecten vaak verliesgevend. In veel regio’s zie je daardoor dat plannen worden uitgesteld of zelfs geschrapt”, aldus Schuurman. Enkele maanden geleden meldde vastgoedadviseur CBRE dat bijna vier op de tien nieuwbouwprojecten ‘on hold’ staan.

