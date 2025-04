Raadsbesluit maakt weg vrij voor vernieuwing centrum Ter Apel

TER APEL – De gemeenteraad van Westerwolde heeft de eerste fase van het uitvoeringsplan voor het

centrumplan Ter Apel vastgesteld. Daarmee komt de uitvoering van de plannen voor een levendig, veilig en toekomstbestendig centrum weer een stap dichterbij. De raad sprak zich lovend uit over het plan en complimenteerde wethouder Kuper met de manier waarop in aanloop is geluisterd naar inwoners en ondernemers.



Samen met inwoners en ondernemers

De plannen zijn gemaakt in overleg met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Tijdens vier

bijeenkomsten én door online mee te denken, konden mensen hun ideeën en wensen delen. In december

2024 werd het ontwerp gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Wethouder Harm-Jan Kuper: “Ik ben erg tevreden met dit plan, dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Door goed te luisteren en samen op te trekken, ligt er nu een plan waarin belangen zorgvuldig zijn afgewogen. Je ziet duidelijk terug hoe participatie écht verschil kan maken. En dat is belangrijk, want we willen het centrum van Ter Apel aantrekkelijker maken voor iederéén. Het wordt een plek met meer groen om prettig te verblijven of winkelen, er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers, de Hoofdstraat wordt veiliger en het klooster wordt meer verbonden met het centrum. Het vernieuwen van het centrum is een belangrijke stap voor ondernemers en inwoners en daarmee voor de toekomst van het dorp.”



Een mooier, veiliger en levendiger centrum voor iedereen

Het centrum wordt verkeersveiliger en plekken zoals De Kruier en het Molenplein worden aantrekkelijker en uitnodigender gemaakt. Er komt meer groen en ruimte om te ontmoeten. Ook worden er extra zitplekken gerealiseerd. Zo wordt het centrum niet alleen mooier, maar ook een fijne plek om te verblijven en winkelen – goed voor inwoners én ondernemers. Daarnaast komt er een betere verbinding tussen het centrum en het Klooster. Zo kunnen bezoekers hun bezoek aan het centrum makkelijker combineren met een stukje cultuur. Voor het ontwerp van deze verbinding werkt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere belangstellenden.



Duurzame bibliotheek

Ook wordt de bibliotheek in Ter Apel opgeknapt. De hoofdingang verhuist naar een andere plek en het

gebouw wordt voorbereid op een energieneutrale toekomst. Dit past binnen het beleid van de gemeente om gebouwen te verduurzamen.



Wethouder Wietze Potze: “De bibliotheek blijft een centrale plek in het dorp. Met deze verbouwing zorgen we ervoor dat het gebouw klaar is voor de toekomst en toegankelijk blijft voor iedereen. Een bibliotheek is meer dan een plek om boeken te lenen – het is ook een belangrijke ontmoetings- en leerplek voor jong en oud.”



Hoe nu verder?

Nu de eerste fase van het uitvoeringsplan voor het centrumplan Ter Apel is vastgesteld, volgt de technische uitwerking van de landschapsontwerpen. Voor deze voorbereidingen is aan de raad een budget van €150.000,- gevraagd. Het gebied rond De Kruier wordt als eerste aangepakt. De verwachting is dat daar in 2026 de schop in de grond kan.



De gemeente bedankt iedereen die heeft meegedacht en bijgedragen. Het nieuwe centrum in Ter Apel

maken we samen!

Gemeente Westerwolde