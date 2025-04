Thuismonitoring bij longkanker gestart

GRONINGEN – Patiënten die in Martini Ziekenhuis behandeld worden voor longkanker, kunnen sinds kort gebruikmaken van thuismonitoring. Dit betekent dat patiënten tijdens hun behandeling op afstand worden gevolgd. Zo krijgen patiënten meer inzicht in de behandeling van longkanker en leren ze klachten beter herkennen en ermee omgaan. Thuismonitoring is een waardevolle aanvulling op de behandeling van longkanker. Het Martini Ziekenhuis loopt voorop met deze nieuwe manier van zorg.

Advies via een app

Voor thuismonitoring gebruiken patiënten een speciale app. In de app vullen zij korte vragenlijsten in over hun klachten en hoe zij zich voelen. Thuismonitoringsverpleegkundigen bekijken deze informatie en overleggen zo nodig met de behandelaar. Op basis van de antwoorden krijgt de patiënt persoonlijk advies. Als de klachten erger worden, geeft de app een beladvies. Longarts Wouter Jacobs: “Met thuismonitoring kunnen we bijwerkingen sneller opsporen en op tijd ingrijpen. Ook kunnen patiënten makkelijker contact opnemen met hun casemanager”.

Zorg bij jou

Met thuismonitoring bieden we zoveel mogelijk zorg op afstand. Dit betekent dat zorg digitaal en thuis plaatsvindt als het kan, en in het ziekenhuis als het nodig is. Het Martini Ziekenhuis werkt hierin samen met andere Santeon-ziekenhuizen binnen het programma Zorg bij jou. In het Martini Ziekenhuis is thuismonitoring al beschikbaar voor verschillende aandoeningen, zoals zwangerschapsdiabetes, astma, CVA en COPD. Nu is thuismonitoring ook mogelijk bij behandeling van longkanker. Er wordt gewerkt aan thuismonitoring voor nog meer aandoeningen, zoals hartfalen.



