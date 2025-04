RTV Westerwolde zendt kerkdienst Magnuskerk in Bellingwolde rechtstreeks uit

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 25 april, 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST BEWOLKT | ZONNIG KONINGSWEEKEND

Het begint vandaag bewolkt en een beetje fris met 8 tot 10 graden en een matige noordoostenwind, maar de zon breekt later af en toe door en vanmiddag komen er meer zonnige perioden. De temperatuur stijgt ook tot rond 15 graden en na de regen van gisteren is het vandaag ook een droge dag.

Ook morgen en overmorgen zijn droge dagen en het wordt wat zachter met maximumtemperaturen van 16 tot 18 graden. Het is in het algemeen zonnig, al zijn er morgenochtend misschien enkele mistbanken en overdag zijn er een paar enkele stapelwolken. Vannacht is het overigens nog vrij koud met een minimum van 5 graden, de wind is morgen zwak tot matig uit het oosten. Zondag is er weinig wind en ook dan is er ‘s nachts kans op een paar mistbanken.

Een prima Koningsdag dus en ook begin volgende week is het mooi voorjaarsweer want een hogedrukgebied ligt dan op de Noordzee en boven ons land. Er is daardoor ook weinig wind en met de zon zal het stijgen tot rond de 20 graden.