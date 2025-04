VLAGTWEDDE – Blije gezichten op de mini vrijmarkt aan de Prins Bernardlaan in Vlagtwedde



Het was een gezellige, echte mini vrijmarkt aan de Prins Bernardlaan in Vlagtwedde.

Vorig jaar hadden ze ook al een nog kleinere marktje met alleen de bewoners van de straat, nu was het een echte buurthappening, met daarbij nog vrienden en familie die ook een plekje hadden gezocht aan het water van het Veelerdiepje om hun spulletjes te verkopen.

Veel van de koopwaar wisselde onder de jonge kooplui van eigenaar, geld moet rollen nietwaar?

Wat wel duidelijk werd vandaag dat het niet altijd om het massale gaat maar om de verbinding die je ervaart met elkaar.

Het is nu al bijna zeker dat er volgend jaar weer een minimarkt komt.



GenAmedia maakte een mooi videoverslag van het gebeuren.