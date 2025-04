Eredienst in hervormde kerk Bourtange

BOURTANGE – Namens de kerkenraad wordt u uitgenodigd voor de eredienst op 27 april a.s., waarin ds. G.J. van den Top uit Wedde hoopt voor te gaan. De dienst begint om 19.00 uur.

De Schriftlezingen komen uit Lucas 24: 1-12 (de opstanding) en Efeze 2: 4-7 (‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus’, vs. 4-6).

Beloken Pasen

De Schriftlezingen passen bij de eerste zondag na Pasen, die ook wel Beloken Pasen wordt genoemd. Het woord is ontleend aan het tegengestelde van ‘ontsluiten’ – ‘besluiten’. Met ‘beloken’ Pasen wordt dus de Paascyclus besloten, afgerond. De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt aangeduid als de Paastijd; Pinksteren vindt plaats precies 50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart. In de wereldkerk staan de zondagen tot Hemelvaart in het teken van de opstanding van Christus.

Neemt u een gast mee? Van harte welkom!

De kerkenraad