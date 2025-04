Geslaagde Koningsdagviering bij WSS in Oude Pekela

OUDE PEKELA – De traditionele Koningsdagviering bij korfbalvereniging WSS in Oude Pekela was ook dit jaar weer een groot succes.

De festiviteiten begonnen ’s ochtends met een hondencoursing, waaraan ongeveer 40 enthousiaste deelnemers meededen. Zowel de deelnemers als het publiek genoten volop van de sportieve prestaties van de honden.

Vanaf half drie ’s middags stond het terrein van WSS in het teken van kinderspelletjes. Mede dankzij het prachtige weer was de opkomst groot en hing er een gezellige sfeer. Ook op het terras was het goed toeven; veel bezoekers genoten van een hapje en een drankje in de zon.

’s Avonds zorgde DJ Nick voor de muzikale afsluiting van de dag. Met zijn gevarieerde muziek wist hij het publiek goed te vermaken.

Al met al kan WSS terugkijken op een zeer geslaagde Koningsdag, die werd gekenmerkt door sportiviteit, gezelligheid en prachtig weer.

Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk