VEENDAM – Vandaag was er traditioneel weer de Koningsmarkt in het centrum van Veendam. Door het hele centrum was er een grote vrijmarkt en braderie.

Vanmorgen in alle vroegte (05.00) waren de eerste mensen al in het centrum om een felbegeerd plekje te zoeken om allerlei spulletjes te komen verkopen. Met een prima oranjezonnetje was het dan ook zowel op de markt als de aanwezige terrassen gezellig druk in het centrum van de Parkstad.

Tekst en foto’s: Peter Panneman