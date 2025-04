Grieto en Greetje Visser uit Wildervank winnaars Zechsal Badeendjesrace

VEENDAM – Het badeendje van Grieto en Greetje Visser uit Wildervank kwam vanmiddag na een nek aan nek race in de Zechsal Badeendjesrace 2025 als eerste binnen. Hiermee is het echtpaar winnaar geworden van de hoofdprijs een reischeque van 500 euro.

Vanmiddag om klokslag drie uur zwommen duizenden badeendjes onder grote publieke belangstelling door het Oosterdiep ter hoogte van de Sarabrug in Veendam voor een goed doel. De 3.000 genummerde badeendjes werden in één keer losgelaten in het Oosterdiep. Het badeendje dat als eerste binnen kwam, was goed voor de hoofdprijs: een reischeque van 500 euro. De volgende badeendjes stonden voor de daaropvolgende prijzen.

De opbrengst van deze loterij, maar liefst 6.510 euro, wordt door de Lionsclub Veendam besteedt aan een goed doel: een zomerfeest voor de cliënten van Cosis Veendam en omgeving.

Info en foto’s: Peter Panneman