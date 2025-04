Onstwedder Gaarv’n zet gestopte DB-leden in het zonnetje

ONSTWEDDE – De gestopte dagelijks-bestuursleden van Stichting Onstwedder Gaarv’n, voorzitter Jan ten Have en secretaris Wessel Volders, zijn vrijdagavond in het zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van Onstwedder Gaarv’n in de Ambachtshoeve in Onstwedde.

Ten Have droeg onlangs na maar liefst 37 jaar de voorzittershamer over aan Harm Migchels. Hij blijft wel bestuurslid. Voor Wessel Volders zat het secretaris- en bestuurswerk er na twintig jaar op. Hij is opgevolgd door Bert Kloen.

De nieuwe voorzitter sprak enkele lovende woorden over de indrukwekkende staat van dienst van Ten Have en Volders. Als dank overhandigde hij hen een geschenkpakket, waarna beide mannen een welgemeend applaus van de vele tientallen aanwezige vrijwilligers kregen.

Jan Johan ten Have