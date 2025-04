Oranje voert de boventoon op de Koningsmarkt in Winschoten

WINSCHOTEN – Vandaag organiseerde Zweep Events een zeer geslaagde Koningsmarkt in het centrum van Winschoten.

Veel particulieren probeerden vandaag hun overtollige spullen aan de man te brengen op de Koningsmarkt in Winschoten. En over belangstelling hadden ze niet te klagen. De Koningsmarkt trok veel publiek, waarvan een groot deel was uitgedost in het oranje.

Ook de stands met lekkernijen deden goede zaken en de terrassen waren met het mooie weer goed bezet.

Foto’s: Anita Meis

Klik HIER voor foto’s van Jan Glazenburg (2 delen)