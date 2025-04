Ouderwets gezellige sfeer bij de Koningsspelen in Boven Pekela

BOVEN PEKELA – In Boven Pekela werden de Koningspelen gehouden.

Het was weer een stralende en feestelijke dag. Excelsior speelde het Wilhelmus en het Groning volkslied. En terwijl de burgemeester samen met de OBCP de vlag in top hees hoorden we de klokken in de verte luiden.

Spelende kinderen in de zon en een leuke verrassing vanuit het Oranje comité; een oer Hollands draaiorgel speelde vrolijke deuntjes en zorgde tussen al die oud Hollandse spelletjes voor een ouderwets gezellige sfeer!

Esther Boekholt