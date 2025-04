Voedselbank Veendam waarschuwt voor verborgen armoede

VEENDAM – Steeds meer mensen in onze regio hebben moeite om rond te komen. Een groeiend aantal van hen heeft zelfs hulp nodig om dagelijks genoeg eten te kunnen kopen. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat 540.000 mensen in Nederland voedselhulp nodig hebben. Slechts een klein deel hiervan weet de weg naar de Voedselbank te vinden. Veel mensen, ook in Veendam, vragen geen hulp uit schaamte of omdat ze niet weten dat ze steun kunnen krijgen.

De Voedselbank in Veendam maakt zich zorgen over deze verborgen armoede. “Het probleem van armoede is dichterbij dan veel mensen denken,” “Veel mensen kunnen de kosten van levensonderhoud niet meer betalen door de stijgende prijzen. Toch merken we dat er een drempel is om hulp te vragen. Dit heeft vaak te maken met schaamte, maar ook met onwetendheid. Het is daarom belangrijk dat we met elkaar de drempels verlagen en armoede bespreekbaar maken.”

Voedselbank Veendam helpt gezinnen en alleenstaanden die tijdelijk in financiële problemen verkeren. In 2024 werden er ongeveer 300 mensen geholpen.

Schaamte als drempel

Onderzoek van Tilburg University (april 2025) toont aan dat schaamte de belangrijkste reden is waarom mensen geen voedselhulp vragen. Ze durven geen hulp te vragen of weten niet dat ze in aanmerking komen voor de steun die ze nodig hebben. Door de alsmaar duurder wordende boodschappen wordt het probleem steeds groter. “Het is belangrijk dat we samen werken om ervoor zorgen dat mensen die hulp nodig hebben, deze ook krijgen.”

Campagne voor meer bekendheid

Om dit probleem aan te pakken, starten de voedselbanken in Nederland een campagne om voedselhulp meer bespreekbaar te maken. We richten ons met informatie via lokale kanalen, social media en Google op mensen die in aanmerking komen voor voedselhulp, maar zich niet melden. We roepen ook huisartsen, maatschappelijk werkers en gemeentelijke medewerkers op om armoede te herkennen en mensen door te verwijzen naar de Voedselbank.

Voedselbank Veendam

De Voedselbank helpt mensen die in tijdelijke financiële problemen zitten. Dit doen we met een team van 25 vrijwilligers. De Voedselbank zet zich in om voedselhulp makkelijker toegankelijk te maken en voedselverspilling tegen te gaan. Ons doel is de zelfredzaamheid van de mensen in onze regio te vergroten. Met de steun van de lokale gemeenschap en bedrijven kunnen we echt het verschil maken voor de mensen die het nodig hebben.

Bron: Peter Panneman