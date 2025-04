Waddenzee opent WEC, Werelderfgoedcentrum Waddenzee

LAUWERSOOG – Met een feestelijke dag en avond vol muziek, kunst, zeehonden en Waddenbeleving is het gloednieuwe WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) officieel geopend, symbolisch door de Waddenzee zelf. Het markante centrum, dat tevens het nieuwe thuis is van Zeehondencentrum Pieterburen, werd op vrijdag 25 april feestelijk in gebruik genomen.

De dag bewoog mee met het getij, van laag- naar hoogwater. De middag startte bij laag water vrijdagmiddag met bezoek van donateurs, zeehondenwachters, vrijwilligers, medewerkers en familie. In de avond vond het officiële openingsmoment plaats in aanwezigheid van partners, betrokken organisaties, vertegenwoordigers van gemeente en provincie, architecten, bouwers en subsidiënten. Het WEC werd symbolisch geopend door de Waddenzee om 21.33 uur bij hoogwater, met een waterspektakel met daarop een ode aan UNESCO Werelderfgoed Waddenzee geprojecteerd.

Bezoekers beleven de Waddenzee Experience

Bezoekers kregen de kans om de unieke Waddenzee Experience te beleven en een kijkje te nemen in het nieuwe, transparante zeehondenziekenhuis. De tien zeehonden die momenteel in het centrum verblijven, kregen veel aandacht en stalen onmiskenbaar de show. Vooral het indrukwekkende onderwaterraam, dat een blik biedt op de zwemmende dieren, hield bezoekers lang in de ban.

De openingsdag werd opgeluisterd door live muziek, het zeefdrukken van Waddenwezens, voordrachten van een dichteres en een vrolijke silent disco. In ware Waddenstijl vond ook een juttersbingo plaats, waarbij bezoekers verrassende prijzen konden winnen die tijdens het jutten op het strand zijn gevonden.

Naast het WEC opende vandaag ook een flink stuk van de havendijk. De havendijk en de landelijke dijk worden versterkt om zo ook de komende vijftig jaar beschermd te zijn tegen overstromingen. De wandelboulevard en een deel van het fietspad langs Schierzicht en het WEC tot aan de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) zijn klaar voor gebruik.

Het belang van het Waddengebied

Het officiële openingsmoment werd afgetrapt door presentatice Janine Abbring, geboren en getogen Noorderling en zelf nauw verbonden met het gebied. Sprekers waren initiatiefnemer Niek Kuizenga, projectdirecteur Adriaan Dönszelmann en Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie. Hun verhalen onderstreepten het belang van dit centrum als plek voor educatie, onderzoek, ontmoeting én bewondering voor het unieke Werelderfgoedgebied.

Het WEC richt zich op een duurzame toekomst voor het Waddengebied. Bezoekers ontdekken het UNESCO Werelderfgoed via een interactieve experience met panoramisch uitzicht, een bezoek aan het nieuwe zeehondenziekenhuis, laboratoria en excursies door het unieke landschap.

Met een nieuw begin, een waardig afscheid

In zijn speech schetste Niek Kuizenga hoe het WEC van droom tot werkelijkheid is gekomen. Na het vertrek van Lenie ‘t Hart heeft hij vanaf 2013 met het team gewerkt aan een verbreding van de focus: van een focus op de zeehond naar aandacht voor het unieke Waddengebied – waar een gezonde zeehond symbool voor staat. Deze integrale visie heeft nu vorm gekregen in een prachtig Werelderfgoedcentrum.

Kuizenga maakte tijdens zijn speech tevens bekend te stoppen als algemeen directeur van het Zeehondencentrum Pieterburen en het WEC. Vanavond was het hoogtepunt van deze lange reis: de opening van dit nieuwe icoon – prachtig, symbolisch gelegen op de rand van wad en dijk.

De Raad van Toezicht spreekt haar grote waardering uit voor het werk van Kuizenga. “Niek is altijd in het WEC blijven geloven en is, waar nodig, tegen de stroom in geroeid. Het is gelukt om partijen te overtuigen van deze droom en van de noodzaak om daarin te investeren. Een punt zetten op de horizon en het dan ook bereiken is en blijft bijzonder. Met de opening wordt de punt op de horizon bereikt en daarmee gaat het Zeehondencentrum en het WEC een nieuwe fase in.”

Vanaf Koningsdag open voor publiek

Vanaf Koningsdag, zaterdag 26 april, is het WEC officieel open voor publiek. Bezoekers kunnen hier alles leren over de Waddenzee en haar bewoners, met als bijzondere blikvanger de zeehond.

Raad van Toezicht over het vertrek van Niek Kuizenga:

“De deuren van het WEC zijn geopend. Een bijzonder moment omdat de zeehonden een nieuw huis hebben gekregen en in de context van de Wadden zijn geplaatst. Na jaren van hard werken is het gelukt om de middelen bij elkaar te krijgen, de nieuwe huisvesting tot stand te brengen in Lauwersoog en het verhaal te verbreden met het Werelderfgoed Waddenzee. Daarmee is het voortbestaan van “Pieterburen” een feit. Dat was anders zeker niet vanzelfsprekend geweest.

Lang leek het een droom waaraan Niek Kuizenga de afgelopen jaren gewerkt heeft. Een vaak moeizaam proces met veel discussies over “droom en daad”. Niek is er altijd in blijven geloven en is, waar nodig, tegen de stroom in geroeid. Het is gelukt om partijen te overtuigen van deze droom en van de noodzaak om daarin te investeren. Een punt zetten op de horizon en het dan ook bereiken is en blijft bijzonder.

De Raad van Toezicht spreekt haar grote waardering hiervoor uit. Met de opening wordt het punt op de horizon bereikt en daarmee gaat het ZHC en het WEC een nieuwe fase in, waartoe ook de fusie van beide stichtingen gerekend moet worden. Nu komt de nadruk te liggen op de meer operationele fase. We slaan daarbij nieuwe wegen in waarbij het gaat om wezenlijke andere taken en verantwoordelijkheden.

Wij danken Niek voor waar hij ons gebracht heeft, voor zijn inzet en zijn passie. Met Niek hebben we met de opening van het WEC de punt aan de horizon bereikt. Anderen zullen het nu verder moeten brengen. Niek vertrekt. Voor Niek is het tijd voor een andere tijdsbesteding en activiteiten en we wensen hem daarbij veel succes en plezier.”

WEC | Zeehondencentrum Pieterburen

Foto’s: NielsKnelis