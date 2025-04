Wethouder Giny Luth hijst de vlag bij zorgcentrum de Blanckenborg en zet drie personen in het zonnetje

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 26 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG KONINGSWEEKEND | WARME DAGEN

De zon gaat doorbreken en het wordt dan ook een mooie Koningsdag. De temperatuur zal ook ook gaan oplopen. Want gisteren werd het maar 13 graden, vanmiddag wordt het uiteindelijk 18 graden. Daarbij hebben we een zwak tot matig windje uit het noordoosten. Het wordt dus helder en daardoor wordt het vannacht weer fris: minimumtemperatuur rond 6 graden.

Daarbij zal er weer wat mist ontstaan maar dat is morgen snel weg. De temperatuur stijgt opnieuw tot ongeveer 18 graden. De wind draait iets bij naar oost tot zuidoost en is morgenmiddag weer windkracht 2 tot 3.

Na het weekend doen we er nog een schepje bovenop want een hogedrukgebied komt dan op zee en in het Waddengebied te liggen. Dat betekent ’s nachts kans op mistbanken en overdag vrij veel zon. De maxima lopen op naar 21 tot 23 graden, minimumtemperaturen begin volgende week rond 10 graden.