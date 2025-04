Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 27 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE ZONDAG | EIND VAN DE WEEK KOELER

Het is een prachtig zonnige zondag met nauwelijks bewolking en de zon is ook redelijk fel. De zonkracht is vandaag 5 en door de zwakke oostenwind telt dat ook dubbel: je zal snel verbranden. De temperatuur stijgt heel geleidelijk tot 18 graden.

Vannacht daalt het tot ongeveer 6 graden en het begint morgen dus weer een beetje fris, met misschien een paar mistbanken. Maar dat is weer snel weg en het wordt opnieuw zonnig, met morgen ook een beetje sluierbewolking. Maximum ook morgen rond 18 graden.

Van dinsdag tot woensdag blijft er vrij veel zon, maar soms komt er met een noordenwind een beetje bewolking van zee. De temperaturen stijgen tot rond de 20 graden, de nachttemperaturen rond 9 graden. Donderdag lijkt het ook nog redelijk warm te zijn, maar aan het eind van de week wordt het door een noordwestenwind een stuk koeler.