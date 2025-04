De Blues waart door Veelerveen in de maand mei

VEELERVEEN – Zaterdag 3 mei a.s. treedt het blues gezelschap “Williamstown Inc.” op in Veelerveen. De band bestaat uit vijf muzikanten die allemaal hun sporen in de muziek ruimschoots hebben verdiend. Drummer en oprichter is Johan Boxem. Hij woonde tot zijn derde levensjaar met zijn ouders in de kleine Coöp dorpswinkel aan de Loosterweg in Veelerveen. Daarna groeide hij verder op in Friesland, toen het gezin naar Appelscha verhuisde.



De band speelt covers van bekende blues- en rockartiesten, zoals bijvoorbeeld ZZ-Top, Joe Bonamassa, Brainbox en Cuby & the Blizzards. Liefhebbers van een gevoelige blues en een stevige rock kunnen op 3 mei hun hart ophalen in MFA Ons Noaberhoes, Scheidingsweg 20, 9566 PL Veelerveen.

Om 20.30 uur begint de band te spelen. Zaal open 20:00 uur.



Zaterdag 24 mei krijgt de blues een vervolg met een optreden van het in binnen- en buitenland befaamde bluesduo GUMBO & THE MONK. In “Back to the roots of the blues” nemen deze twee doorgewinterde muzikanten je mee op een muzikale ontdekkingsreis langs de geschiedenis van de Blues. Van de juke joints op de katoenplantages in de Mississippi Delta tot aan de grotestadsblues van Chicago en Detroit. Met gepassioneerde zang en intens (slide)gitaarwerk laten ze de authentieke klank van de Oer-Blues herleven. Naast enkele traditionals spelen ze nummers van oa. Robert Johnson, Son House, Muddy Waters, John Lee Hooker en Jimmy Reed. Aanvang van het optreden is: 20:30 uur.

Kaarten voor beide concerten kunt u reserveren via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348.

Pieter Huttinga