Live aflevering van Blueprint op 16 mei

VEENDAM – Op vrijdag 16 mei vindt vanuit vanuit de foyer van theater vanBeresteyn in Veendam de laatste aflevering van Blueprint van dit seizoen plaats. De gasten zijn Jack Bottleneck & Rik Meijer en Suze Schoenmaker Wilkens. Publiek is welkom en de entree is gratis. Zoals altijd van 17.00 – 19.00 uur met presentator Thomas Kaldijk.

Jack Bottleneck & Rik Meijer

Jack Bottleneck (echte naam Johan Venema) heeft al een bewogen carrière achter de rug. Wat mij betreft was zijn sessie enige jaren terug in Blueprint, één van de beste die we hebben opgenomen. De nummers die Jack ten gehore brengt zeggen veel over z’n leven en je proeft aan alles dat hij de muziek leeft die hij speelt ! Jack liep namelijk niet de weg van de massa, maar zijn eigen weg inclusief zonden en dwalingen en zinnen als ”Sometimes I ramble, I get drunk, I gamble, ain’t nobody’s business if I do” klinken uit Bottlenecks mond dan ook zeer gemeend.” De songs zijn geselecteerd uit het brede aanbod van Amerikaanse rootsmuziek, maar de Friese muzikant heeft ze met zoveel passie en emotie naar zichzelf toe getrokken dat ze klinken als een weerspiegeling van zijn eigen leven.” (Lust For Life, mei 2022). In 2022 maakte hij een prachtig ‘doorbraak’ album Cow Country’ met covers van o.a. Justin Townes Earle, Tom Waits en Rory Gallagher. Deze keer komt Jack samen met Rik Meijer.

Rik Meijer is een befaamde gitarist uit Friesland. De eerste invloeden waren The Rolling Stones, Rory Gallagher en George Thorogood. Later kwamen daar Steve Ray Vaughan, Gary Moore en Frank Marino bij. In 1995 maakte hij met Erwin Java het album “Tracks Of The Past” met o.a. Alvin Lee, Herman Brood en Eelco Gelling. In 2022kwam het album “Rik Meijer” uit met een keur aan gastmuzikanten zoals Jack Bottleneck, Alex Luttjeboer en Fokke de jong. Tegenwoordig speelt Rik in de bluesrockformatie Fistful Of Dirt en geeft gitaarlessen als muziekdocent.

Suze Schoenmaker Wilkens

Als peuter dartelde ze al rondom haar moeder Irene Wilkens toen die een sessie verzorgde in Blueprint. De muzikale appel valt niet ver van de boom, is een logische uitdrukking die op Suze slaat. Nog maar dertien jaar maar wat klinkt ze al ‘volwassen’. Ze won op ESNS het liedjesfestival ‘Songs For Freedom’ en schreef daarvoor het winnende lied “Rustig Slapen”. Op 5 mei mag ze als beloning het nummer spelen op het grote Bevrijdingsfestival In Groningen.

Thomas Kaldijk