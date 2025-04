Mussel viert 80 jaar bevrijding met feestweek vol activiteiten

MUSSEL – Mussel staat van zaterdag 3 mei tot en met zaterdag 10 mei in het teken van feest. Aanleiding is de herdenking en viering van 80 jaar bevrijding. Een week lang bruist het dorp van de activiteiten voor jong en oud. De feesttent op het evenemententerrein vormt het hart van het programma.

Kleedjesmarkt opent feestweek

De feestweek trapt op zaterdag 3 mei af met een grote garage- en kleedjesmarkt in het centrum van Mussel. Bewoners verkopen hun spullen in de Molenstraat, een deel van de Zandtangerweg, de Lindenlaan en de omliggende straten. Voor mensen van buiten het centrum is er ruimte op het veld aan de Laakstraat. Bezoekers kunnen tussen 13:00 en 17:00 uur snuffelen tussen tweedehands koopjes. Een springkussen en catering door Café Summertime maken de middag compleet.

Bevrijdingsdag vol traditie en spektakel

Op maandag 5 mei begint de dag vroeg met de jurering van versierde straten en praalwagens, die elk een eigen thema vertegenwoordigen. Om 9:00 uur openen burgemeester Klaas Sloots en voorzitter Johan van der Wal officieel de Bevrijdingsdag, gevolgd door het hijsen van de vlaggen en het Wilhelmus.

Wijkwethouder Pals reikt daarna de prijzen uit. Vervolgens trekt een feestelijke optocht met praalwagens door de bebouwde kom en het buitengebied van Mussel.

Tochten, kinderactiviteiten en Bevrijdingsvuur

’s Middags staan een brommer-, motor- en fietstoertocht op het programma. Kinderen vermaken zich ondertussen bij de feesttent met een speciaal georganiseerde kindermiddag. Om 18:00 uur arriveert het Bevrijdingsvuur in Mussel. De Runners uit Stadskanaal brengen de fakkel rennend vanuit Wageningen. Burgemeester Sloots ontsteekt hiermee het grote Musselker Bevrijdingsvuur.

Dorpsbarbecue en feestelijke afsluiting

Na het ontsteken van het vuur start de dorpsbarbecue, georganiseerd door Plaatselijke Belangen Mussel. De band ‘Outtakes’ zorgt voor livemuziek. Tijdens de maaltijd gaan bezoekers met elkaar in gesprek over het thema ‘Vrede’, aan de hand van gesprekskaartjes op tafel.

De feestweek sluit op zaterdag 10 mei af met een feestavond. De band ‘De Moeflons’ brengt klassiekers en meezingers ten gehore. Tickets zijn verkrijgbaar via www.musselonline.nl/moeflons. De kaartverkoop verloopt voorspoedig.

Meer informatie

Het volledige programma en actuele informatie zijn te vinden op www.musselonline.nl/5mei.

Datum Activiteit zaterdag 3 mei Garage- en kleedjesverkoop zondag 4 mei Oecumenische tentsamenkomst, aansluitend dodenherdenking maandag 5 mei Opening van Bevrijdingsdag 2025, optocht, fiets-, brommer- en motortoertocht,

kinderactiviteiten, dorpsbarbecue dinsdag 6 mei Ouderenmiddag, bingo woensdag 7 mei Bedrijvenbeurs in de feesttent donderdag 8 mei Voetbalactiviteit vijdag 9 mei Toneeluitvoering VAKA in de feesttent, Heel Mussel Bakt zaterdag 10 mei Volleybaltoernooi, ‘s avonds feest in de tent m.m.v. de Moeflons

Met vriendelijke groet,

5 mei Comité Mussel



Henk Arnoldus