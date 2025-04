Politie doet onderzoek naar schietincident Delfzijl

DELFZIJL – De politie doet onderzoek naar een schietincident op zaterdag 26 april omstreeks 17:30 uur aan de Waterstraat in Delfzijl. Daarbij raakte een 31-jarige man gewond. Er is één aanhouding verricht.

Omstreeks 17:30 uur kreeg de politie melding van schoten in de omgeving van de Waterstraat. Vermoedelijk zijn deze schoten gelost vanuit een voertuig. Op dit moment gaat de politie ervanuit dat er meerdere voertuigen en personen betrokken zijn bij het schietincident.

Aanhouding

Bij het schietincident raakte een 31-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats gewond. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is daarnaast aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het incident.

Buurtonderzoek

De politie is direct na het incident een onderzoek gestart naar de toedracht en aanleiding van het schietincident. Zo wordt er buurtonderzoek verricht, worden er (deurbel)camerabeelden bekeken en spreken we met getuigen.

Wie weet meer?

Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. De politie wil graag meer weten over de aanleiding van het schietincident. Heeft u iets gezien of gehoord rond het tijdstip van het schietincident of daarna? Woont u in de omgeving van de Waterstraat en heeft u bewakingscamera’s of een deurbelcamera hangen waarop mogelijk iets verdachts op te zien is? Dan komen ze graag met u in contact. Alle informatie is welkom. Bel 0900-8844 of blijf anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het tipformulier kan ook worden ingevuld.

Politie Groningen