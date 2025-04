Ryan uit Winschoten geslaagdvoor damdiploma niveau 1

WINSCHOTEN – De 7-jarige Ryan Boersbroek uit Winschoten is woensdagmiddag 23 april geslaagd voor zijn eerste damdiploma niveau 1. Het examen werd afgenomen in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Ryan Boersbroek heeft de afgelopen maanden, het cursusboek niveau 1 uitgewerkt, waarbij in eerste instantie de nadruk werd gelegd op kennis van de spelregels. Zoals hoe moet het dambord liggen, één donker vakje aan je linkerhand. Wit begint en mag telkens één vakje (schuin) vooruitschuiven. Slaan is verplicht ook achteruit. Slaan met een dam gaat echter niet voor. Voor het slaan zijn de schijf en een dam gelijkwaardig. Meerslag gaat wel voor, ook achteruit. Na de combinatie mogen de geslagen schijven van het bord worden verwijderd. Een mooi voorbeeld hiervan is de Coupe Turc oftewel de Turkse Slag. Als een schijf op de “damlijn” komt en daar eindigt, wordt het een dam (2 schijven op elkaar). Indien niet meer gezet kan worden heeft men verloren. Tenslotte nog een belangrijke spelregel: aanraken is zetten.

Het cursusboek behandeld tevens eenvoudige combinaties en men leert aanvallen en verdedigen. Dan komt nog langs het offer, ruilen, verdedigen, oppositie en de “plakker”. Tenslotte wordt nog aandacht gevraagd voor de vangstelling. Ryan slaagde overigens met een 100% score en mocht het diploma in ontvangst nemen uit handen van voorzitter Johan Tuenter.

Cursusboek niveau 2

Ondertussen heeft Ryan het cursusboek niveau 2 aangeschaft. Deze cursus start in eerste instantie met de uitleg van de notatie van een partij. Niet onbelangrijk, om een gespeelde partij in een later stadium na te spelen en/of te analyseren. De nummering begint overigens altijd bij zwart. Het cursusboek gaat vervolgens stapje voor stapje verder in de theorie, met damzetjes, standaardcombinaties, openingscombinaties en eindspeltheorie. Naast het bovengenoemd komt nu ook aan de orde: de “tempozet”, achterlopen, dreiging en de “stille zet”. In deze cursus wordt tevens aandacht besteed aan de zogenaamde “streefstand”. Dit is een praktische stand met doorgaans, bij de juiste zetten, een winnend vervolg.

Jeugdafdeling Damclub Winschoten

In principe wordt elke woensdagmiddag op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten, in de bibliotheek, ca. een ½ uur besteed aan theorie, dit houdt in werken in het cursusboek. Daarna kan het geleerde in praktijk worden gebracht met fysieke partijen.

Provinciaal kampioenschap sneldammen

Nu de Regio-cup jeugdtoernooien zijn afgelopen, kunnen de jeugdspelers, te weten de welpen, pupillen en aspiranten zich opmaken voor het provinciaal kampioenschap sneldammen, op vrijdagmiddag 16 mei in het Kostverloren Kwartier in Groningen.

Welpen zijn maximaal 10 jaar, pupillen 11 t/m 13 jaar en aspiranten 14 t/m 16 jaar.

Geert Lubberink