Tentoonstelling 80 jaar bevrijding in kerk Termunten geopend

TERMUNTEN – Vanmiddag is in de kerk van Termunten de tentoonstelling 80 jaar bevrijding geopend.

In de Ursuskerk in Termunten is vanmiddag de fototentoonstelling 80 jaar bevrijding Termunten geopend. De tentoonstelling toont unieke foto’s van de oorlogshandelingen welke plaats vonden in en rond Termunten. De kerk van Termunten is in de 2e wereldoorlog zwaar beschadigd door het Duitse geschut vanaf Batterij Fiemel. Door het afweergeschut bij punt van Reide en Emden zijn diverse vliegtuigen in en rond de Dollard neergestort. De tentoonstelling geeft een overzicht van de oorlogshandelingen in en rondom Termunten.



De tentoonstelling werd vanmiddag door de heer J. Kuiper geopend en is tot en met 11 mei te bezoeken. Naast de tentoonstelling is het ook de moeite waard om de kerk te bezichtigen. De kerk bevat nog enkele onderdelen van een tufstenen voorganger, heeft siermetselwerk, koperen toegangsdeuren, spitsbogige nisvelden, vensters en rondvensters. De kerk wordt nog drie keer per jaar gebruikt voor een kerkdienst en een kerstavonddienst. Ook worden er onder anderen concerten gehouden.

Bij het bezoek aan de kerk kunt u ook de toren beklimmen. U heeft dan een mooi uitzicht over de Eems en de Dollard. Ook ziet u dan de bunkers van Batterij Fiemel liggen, die door de Duitsers zijn gebouwd en onderdeel waren van de Atlantikwall, de meer dan 5000 kilometer lange verdedigingslinie langs de westkust van Europa. Ze dienden ter verdediging van de Duitse stad Emden. Bovenop een van de bunkers staat een replica van het luchtafweergeschut, zoals dat in de oorlog door de Duitsers werd gebruikt.

De kerk is dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg