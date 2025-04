Ter Apelervenen blijft Veiligheidsrisicogebied

TER APEL – De burgemeester van de gemeente Westerwolde heeft besloten het Veiligheidsrisicogebied aan de Ter Apelervenen te verlengen. Dit besluit treedt op 1 mei 2025 in werking en is geldig tot 1 september 2025. Door het gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied heeft de politie de mogelijkheid om op bevel van de officier van justitie iedereen in het gebied te fouilleren.

Maatregelen

De gemeente neemt deze maatregel in afstemming met het Openbaar Ministerie en de Politie.

Door de landelijke asiel- en opvangcrisis is aanhoudend sprake van een onwenselijke situatie aan de Ter Apelervenen. Er verblijven veel te veel mensen en het is er al geruime tijd onrustig.

Er is sprake van een forse toename van het aantal in beslaggenomen slag- en steekwapens. Door de aanwezigheid van de wapens is er ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde buiten het opvangcentrum in Ter Apel.

Gemeente Westerwolde