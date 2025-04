Willemijn Glazenburg exposeert in de oude stelmakerij te Sellingen

SELLINGEN – De Oude Stelmakerij gaat met enige regelmaat plaatselijke (Westerwoldse) hobyisten, (amateur)kunstenaars of anderszins, met kort-durende tentoonstellingen de gelegenheid bieden om hun “werk” te presenteren. Zo kunnen zij vrienden, familieleden, bekenden en toeristen de kans geven om nu eens ècht iets van hun “kunnen” te tonen. Willemijn Glazenburg bijt het spits af met een selectie van haar schilderijen.

Willemijn Glazenburg werkt figuratief. Willemijn had jarenlang samen met haar man Henk Glazenburg een meubelzaak in Stadskanaal. Dit was tegelijk het podium voor haar schilderijen. De combinatie van de schilderijen, haar kleurgevoel en de meubelen versterkten elkaar. Willemijn richtte in opdracht ook veel interieurs in. De schilderes heeft zich allerlei technieken eigen gemaakt in olieverf, acryl en mixed media. Lekker met de losse pols, groot opgezet in expressieve en decoratieve stijl. Een aanwinst voor moderne interieurs, maar ook heel goed te combineren met antiek. Veel voorkomende thema’s: vrouwelijk model, vaak wat frivool, interieur en portret. Ook maakt Willemijn keramische portretten, vrolijk van uitstraling, zeker ook met humor en mooi geglazuurd. Ze vormen een prachtige eenheid met de schilderijen.

De schilderijen zijn tijdens de openingstijden, donderdag t/m zondag van 13:00 tot 16:00 uur, te zien in de Oude Stelmakerij Dorpsstraat 32 te Sellingen.

Foto’s: Johannes Velthuis