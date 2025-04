Bijzondere herdenkingsuitzending 80 jaar vrijheid bij Parkstad Veendam

VEENDAM – Zondag 4 mei zendt Parkstad Veendam, in samenwerking met Winkler Prins, een speciale reportage uit om stil te staan bij 80 jaar vrijheid.

Traditiegetrouw herdenkt de gemeente Veendam op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en van oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Dit jaar markeert een bijzondere mijlpaal: 80 jaar vrijheid. Parkstad Veendam zendt in samenwerking met Winkler Prins een speciale herdenkingsuitzending uit om stil te staan bij deze 80 jaar vrijheid. Vanuit een studio in de foyer van de Grote Kerk in Veendam gaat Jeroen Onderwater, docent geschiedenis bij Winkler Prins, in gesprek met leerlingen, een oud-leerling en historicus Rink Oosting.

Onderwater bespreekt hoe de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend kan worden gehouden bij de jeugd, nu de laatste ooggetuigen wegvallen. Hij benadrukt het belang van het overbrengen van de lessen uit het verleden aan de nieuwe generaties.

Daarnaast wordt het verhaal van ‘De Vliegers’ belicht, waarbij tien bemanningsleden van twee Britse bommenwerpers die in 1941 boven Veendam werden neergeschoten, worden herdacht. Ook is er aandacht voor het project ‘Joods leven’, waarbij leerlingen van Winkler Prins zich verdiepten in de geschiedenis van Joodse inwoners van Veendam en hierover documentaires maakten.

De uitzending op 4 mei begint om 17.50 uur en is een gezamenlijk initiatief van Parkstad Veendam en Winkler Prins, in afstemming met de gemeente Veendam. Ook de Winkler Prins Harmonie zal een muzikale bijdrage leveren aan de herdenking. Verder worden de herdenkingsdienst in de Grote Kerk, de stille tocht, de herdenking bij het Joods Monument aan de Bendikstraat, de herdenking bij de Engelse graven op de begraafplaats in het centrum van Veendam en de officiële herdenking om 20.00 uur bij het monument naast de Grote Kerk gevolgd.

* De uitzending wordt live uitgezonden op de kabelkrant van Veendam (SKV996), website van parkstadveendam.nl, de TV2-GO app van SKV, de app van ParkstadVeendam, Facebook en Youtube van ParkstadVeendam.nl

Bron: Peter Panneman