FC Groningen On Tour komt vrijdag naar vv Westerlee

WESTERLEE – In de meivakantie gaat FC Groningen weer On Tour met een gloednieuwe editie: Verover de Bal & Creëer als Resink!

Het is mooi weer en de meivakantie is in volle gang. Deze vrijdag is de Groninger FC in Westerlee. De FC Groningen On Tour is speciaal voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar.

Het dagprogramma is samengesteld om iedere deelnemer uit te dagen, te inspireren én plezier te bieden. Skills, motorische vaardigheden maar ook een gewoon partijtje. Alles zit er in deze meivakantie.

Deze dag begint met een ochtendtraining: Focus op het veroveren van de bal

Waarna iedereen kan genieten van een gezonde sportlunch, even lekker de energie opladen voor de middag. De middag staat in het teken van aanvallen. En de dag sluiten we af met een FC Groningen-goodie: Een toffe verrassing voor alle deelnemers

Het is al bijna zover en de plekken raken snel vol! Wil jij een dag vol intensieve trainingen, voetbalplezier en leren van de beste trainers van FC Groningen niet missen? Meld je dan snel aan!

Voor wie? Spelers van O7 t/m O15

Wanneer? 2 mei

Waar? vv Westerlee

Aanmelden: https://trainenalseenprof.fcgroningen.nl/…/fc…/

Let op: Er zijn nog maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Mis deze unieke kans niet en meld je snel aan!

Jan-Martin Koetje