Gezondheidsplein op Dag van het Park: Oldambt zet in op gezonde leefstijl

WINSCHOTEN – Op zondag 11 mei is de gemeente Oldambt met een inspirerend gezondheidsplein aanwezig tijdens de Dag van het Park in het Stadspark van Winschoten. Tussen 13.00 en 17.00 uur worden bezoekers van jong tot oud op een laagdrempelige én leuke manier bewust gemaakt van het belang van een gezonde leefstijl.

Activiteiten gezondheidsplein

Op het gezondheidsplein is van alles te beleven. JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) zet het belang van fruit eten centraal. Huis voor de Sport Groningen biedt een gevarieerd programma met onder andere informatie over het project Doortrappen, diverse wandelgroepen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur, dat sport en culturele activiteiten mogelijk maakt voor kinderen uit gezinnen met een krappe beurs. Ook zijn er zogenoemde side events, zoals boogschieten, pickleball en disc golf, waar bezoekers zelf aan mee kunnen doen. Last but not least worden er uitdagende challenges georganiseerd voor jong en oud. Doe jij mee?

Nationale Wandeluitdaging

Eén van de onderwerpen waaraan op het gezondheidsplein aandacht wordt besteed is de Nationale Wandeluitdaging. De uitdaging biedt deelnemers de mogelijkheid om samen met een wandelgroep onder begeleiding van een coach 20 weken lang wekelijks te wandelen. Het doel is om fitter te worden, het risico op diabetes te verlagen, maar ook om sociale contacten op te doen. De uitdaging geldt voor alle inwoners van Oldambt. Dit kunnen ervaren wandelaars zijn die het leuk vinden om anderen te helpen met het laagdrempelig in beweging te krijgen, maar vooral beginnende wandelaars. Tijdens de Dag van het Park krijgt u informatie over de wandelgroepen waaraan u mee kunt doen, maar u kunt ook als ervaren wandelaar of zorgprofessional informatie krijgen over hoe u een wandelgroep opzet.

Wethouder Gezondheid, Erich Wünker, benadrukt het belang van dit initiatief: “Met het gezondheidsplein willen we inwoners op een positieve manier inspireren en laten zien dat gezond leven leuk én bereikbaar is.”

Het gezondheidsplein maakt deel uit van een breder gemeentelijk beleid waarin gezondheid en preventie een centrale rol spelen. Kom vooral langs, doe mee en ontdek hoe leuk gezond kan zijn!

Gemeente Oldambt